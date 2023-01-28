"Угроза возрастает": правительственная комиссия по подготовке к паводкам создана в Казахстане

Общество
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В Правительстве обсудили вопрос принятия оперативных мер по подготовке к паводковому периоду, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET.

Фото: Kazpravda.kz

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин доложил, что по прогнозу "Казгидромета", на юге и юго-востоке республики с 31 января по 4 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также повышение температурного фона.

Учитывая накопившиеся влагозапасы, это может спровоцировать активное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъем воды в реках.

В этой связи Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской и Жетысуской областям поручено с 30 января активизировать подразделения гражданской защиты.

Премьер-министр отметил, что акиматам регионов совместно с МЧС нужно принять все необходимые безотлагательные меры.

"Сейчас нам надо перейти в режим повышенной готовности к паводковой ситуации. Мы видим, что из-за погодных условий угроза резко возрастает. Для усиления координации в этом направлении начнет работать специальная правительственная комиссия во главе с первым заместителем премьер-министра Романом Скляром", — сказал Алихан Смаилов.

#паводок #Правительство #комиссия

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