Указ Президента Республики Казахстан Указы 7 мая 2024 г. 5:00 1 О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов Указ Президента Республики Казахстан О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов ПОСТАНОВЛЯЮ: присвоить: классный чин государственный советник юстиции 1 класса: Асылов Берік Ноғайұлы; воинское звание генерал-лейтенант: Абубакирову Канышу Асанхановичу; воинское звание генерал-лейтенант авиации: Косанову Даурену Жуматаевичу; классный чин государственный советник юстиции 2 класса: Ташимбаеву Тимуру Газизбековичу; воинское звание генерал-майор: Даутову Кайрату Сапарбековичу, Джунусову Толеужану Сабыровичу, Есжанову Аяну Абдуганиевичу, Ибатулину Бауыржану Шарифуллаевичу, Ибраеву Ержану Вакасовичу, Казкееву Бекайдару Маратовичу, Поливанову Павлу Константиновичу; воинское звание генерал-майор авиации: Нильдибаеву Ержану Болатовичу; специальное звание генерал-майор национальной безопасности: Бекжанову Нуржану Наурузовичу, Жумабаеву Марату Кабиденовичу, Наймантаеву Алмасу Тлепбергеновичу; специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы: Ахметжанову Саяну Кылышевичу, Жебегенову Максату Мырзахановичу, Саркулову Улану Сериковичу; специальное звание генерал-майор службы экономических расследований: Алиеву Данияру Дуппаевичу, Асанбаеву Еркебулану Толегеновичу, Исмагулову Нуржану Ныгметовичу; специальное звание генерал-майор полиции: Кабдулдинову Айдыну Токтаровичу, Рысбаеву Айдосу Какашаулы, Уразбаеву Нурхату Кенжебаевичу; классный чин государственный советник юстиции 3 класса: Абилову Берику Ракатовичу, Койгелдиеву Галымжану Мамбетовичу, Утегенову Ерлану Рахимжановичу. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 6 мая 2024 года № 535