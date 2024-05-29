Сельские акиматы нуждаются в дипломированных кадрах

Общество
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Жанат Сисекенова, Актобе

Департамент по делам госслужбы инициировал встречу с выпускниками университета

фото из архива "КП"

Встречу с молодежью, которая вот-вот получит дипломы регионального университета им. Кудайбергена Жубанова и войдет в самостоятельную жизнь, организовал департамент Агентства РК по делам государственной службы по Актюбинской области под символичным названием «Ел ертеңі – білімді жастар!». Актуальность идеи подчеркивает наличие около двухсот вакансий, в основном на районном и сельском уровнях.

Руководитель департамента Айбек Шильманов, отметив, что из более четырех тысяч госслужащих области каждый четвертый – выпускник данного вуза, предложил продолжить сложившуюся традицию и рассказал тысячной аудитории об особенностях и порядке поступления на государственную службу.

– Агентство проводит большую работу по упрощению поступления на госслужбу. В прошлом году были внесены изменения в законодательство, в результате молодые специалисты получили возможность прямого назначения вне конкурса. В частности, каждый студент, окончивший вуз в рамках государственного заказа с оценкой не ниже 3,33 балла по системе успеваемости GPA, имеет право в течение года занять вакант­ные должности корпуса «Б» районного и сельского уровней, – сделал акцент Айбек Шильманов.

Нововведением воспользовались 13 юношей и девушек, которые сразу обрели стабильную работу. В их числе главный специалист – государственный инспектор по защите и карантину растений Мартукской районной территориальной инспекции Аида Идрисова и главный специалист аппарата акима Сартогайского сельского округа Байганинского района Батырхан Мырзахан. С первых дней трудоустройства они показывают себя с лучшей стороны.

В ходе встречи также стало известно, что за глубокие знания и высокую активность в ходе прохождения производственной практики на государственной службе благодарность заслужили студенты Акмарал Батырова, Тахмина Мадалиева, Аманжол Нуржан.

Еще одной ценной информацией для молодежи стало известие о новой системе отбора, которая будет внедрена в области с 1 июля. В онлайн-режиме каждый желающий будет иметь возможность поступить на госслужбу через портал Е-кызмет, гарантирующий объективный подход к претенденту.

Другим взаимовыгодным шансом является госпроект «С дипломом – в село!», предусматривающий ряд льгот. По словам руководителя управления экономики и бюджетных программ Нуржана Максатова, в этом году проекту исполняется 15 лет. За это время в селах трудоустроено 6,5 тыс. специалис­тов. С 2020 года проект распространили и на госслужащих, с того момента порядка 60 обладателей дипломов воспользовались замечательной возможностью.

С большим интересом зал воспринял выступление председателя совета ветеранов города Актобе Ахата Мырзалина. Он имеет большой опыт работы в районах области.

Продолжением полезного мероприятия стала ярмарка вакансий, в которой приняли участие около тысячи студентов. Им было предложено более ста свободных мест в тридцати организациях. В ходе общения они узнали, какие специальности наиболее востребованы. Оказалось, что этот список возглавляют бухгалтера, экономисты, ветеринары, большую нужду испытывают сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

#акимат #Образование #кадры #молодежь #специалисты

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