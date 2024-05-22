Ранние овощи начали поставлять в Кызылординскую область

Фото: пресс-служба МТИ РК

В Кызылординскую область поступила первая партия свежего репчатого лука из Узбекистана, которая будет распределена по фиксированным ценам в крупные торговые сети и социальные магазины региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли.

Для закрытия межсезонных разрывов Министерство торговли и интеграции совместно с АО «QazTrade» и местными исполнительными органами проводит работу по насыщению внутреннего рынка ранней овощной продукцией до появления нового урожая с казахстанских полей.

Так, в целях качественной организации завоза ранних овощей организованы выездные встречи с потенциальными поставщиками из Узбекистана и Таджикистана. Заключены контракты с внешнеторговой компанией Узбекистана АО «UZTRADE», в Таджикистане аналогичные соглашения подписаны с Агентством по экспорту при правительстве Республики Таджикистан, Агентством по государственным материальным резервам при правительстве Республики Таджикистан.