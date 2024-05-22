Ранние овощи начали поставлять в Кызылординскую область

Международное сотрудничество, Экономика
34
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Заключены контракты с поставщиками Узбекистана и Таджикистана

Фото: пресс-служба МТИ РК

В Кызылординскую область поступила первая партия свежего репчатого лука из Узбекистана, которая будет распределена по фиксированным ценам в крупные торговые сети и социальные магазины региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли.

Для закрытия межсезонных разрывов Министерство торговли и интеграции совместно с АО «QazTrade» и местными исполнительными органами проводит работу по насыщению внутреннего рынка ранней овощной продукцией до появления нового урожая с казахстанских полей.

Так, в целях качественной организации завоза ранних овощей организованы выездные встречи с потенциальными поставщиками из Узбекистана и Таджикистана. Заключены контракты с внешнеторговой компанией Узбекистана АО «UZTRADE», в Таджикистане аналогичные соглашения подписаны с Агентством по экспорту при правительстве Республики Таджикистан, Агентством по государственным материальным резервам при правительстве Республики Таджикистан.

 

#Узбекистан #овощи #Таджикистан #Кызылорда #Минторговли #контракты #поставки #лук

Популярное

Все
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
Ждут ребятишек чудесные дни
Овощеводство на грани банкротства
От определения азимута к исследованиям
Семиклассник спас мальчика от смерти в Астане
На месте несанкционированной парковки появился сквер
Тарантино стал примером для... полиции
У Казахстана уникальный культурный код
В селе Тургень до сих пор не ликвидирована свалка, закрытия которой местные жители требуют уже несколько лет
В городе Кульсары закладывается новый микрорайон «Болашак»
Вода ушла, начались восстановительные работы
Как государственный язык до бизнеса довел
Почти на 100 процентов заполнены водохранилища Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы
Театр неслышащих танцоров вновь покорил Европу
Лауреат Нобелевской премии предложил создать безуглеродный город
В Кызылорде торжественно отметили День работников культуры и искусства
Как сцена жить помогает
Тарифы для бизнеса пошли на снижение
В Кентау начат ремонт ТЭЦ
Как маленький ансамбль стал большим оркестром
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Будущее – за казахским языком
Героями стали в двадцать лет
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
Аким Атырауской области рассказал о развитии Кульсары
Ни проехать, ни пройти
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Одно громкое «доколе»?
Без стабильно работающей техники не выполнить ни одну боевую задачу
Министр просвещения встретился с претендентами на «Алтын белгі»
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Боец из Узунколя Сергей Воропаев в фашистском плену не сломился
19 подростков задержаны полицией за участие в наркоторговле с начала года
Уроженка Кении завоевала лицензию на Олимпиаду для Казахстана
Суд обязал посредников в обмане вернуть деньги мужу погибшей женщины
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области

Читайте также

Глава Мажилиса принял участие в церемонии прощания с презид…
Новый закон о госзакупках разъяснил вице-министр финансов
Токаев поздравил вновь ибранного президента Вьетнама
Ерлан Кошанов поедет на похороны президента Ирана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]