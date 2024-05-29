Казахстан ратифицировал соглашение с КНР о развитии ТМТМ

Международное сотрудничество, Мажилис, Транспорт
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, закон направлен на ратификацию Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, совершенного в Пекине 17 октября 2023 года.

Целью соглашения является развитие мультимодальных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Для этого предлагается использовать преимущества автомобильного, морского и железнодорожного видов транспорта, что позволит создать благоприятные условия для перевозки грузов по территориям Казахстана и Китая.

«Данное соглашение будет способствовать увеличению объемов перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и улучшению дальнейшего развития торгово-экономических отношений между Казахстаном и Китаем», - говорится в заключении.

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