Государственный язык должен выступать не только средством коммуникации, но и источником духовного обогащения для каждого казахстанца
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Жанар Елесбаева, преподаватель казахского языка учебно-методического центра «Тiл» области Жетысу
Язык является зеркалом души каждого народа. Его можно сравнить с цветущим, плодоносящим, неувядаемым деревом, берущим истоки из глубины веков. Великий Абай как особый знаток народной словесности сравнивал речь оратора с иглой мастера, а словесное искусство – с бесчисленными переливами красок павлина.