Государственный язык должен выступать не только средством коммуникации, но и источником духовного обогащения для каждого казахстанца

Каждый гражданин, любящий свою страну, просто обязан уважать государственный язык, прилагая все усилия для его развития и популяризации. Важно подчеркнуть, что со стороны государства принимается целый комплекс мер по обеспечению населения всеми условиями для изучения и повышения уровня знания казахского языка.

В нашем регионе также есть все необходимое. С особой гордостью, в частности, мы говорим о том, что только в Талдыкоргане действует Тiл сарайы, в котором тысячи жителей в комфортных условиях осваивают қазақ тілі. Во Дворце языков проводится бесплатное обучение казахскому и английскому, а также делопроизводству на государственном языке. Подобные занятия организованы во всех районах и городах области. И если в первые годы их посещали сотрудники государственных учреж­дений, то сегодня они доступны для всех желающих старше 18 лет. На данный момент общее число слушателей курсов государственного языка достигает почти двух тысяч человек.

Казахский язык преподается по сис­теме КАЗТЕСТ, соответствующей меж­дународным стандартам и разделенной на уровни. На каждом занятии слушатели обеспечены всеми необходимыми учебными материалами и техническими средствами. Лекции построе­ны с учетом запросов и восприятия каждого нашего посетителя – занятия структурированы и разнообразны.

Немалое внимание уделяется профессиональной подготовке и мастерству учителя, который должен действовать с учетом со­временных требований, используя инновационные технологии, творческие методы и индивидуальный подход. Мы строим занятия так, чтобы слушатели полностью погружались в процесс, одновременно задействуя слуховые и зрительные чувства путем использования техни­ческих средств, таблиц, рисунков и конспектов. С первых же уроков мы активно включаем слушателей в процесс речевой коммуникации, действуя по принципу «от простого к сложному».

На мой взгляд, в настоящее время преподавание казахского языка должно иметь коммуникативную функциональную направленность. То есть необходимо раскрывать коммуникативный механизм языка при построении предложений, составлении рассказов и других приемов, формируя у человека языковую компетенцию.

Кроме того, необходимо пробуждать интерес слушателей к государственному языку как к источнику культурного и духовного развития. В этом направлении в нашем регионе проводится постоянная работа. К примеру, совсем недавно в Аксуском райо­не, на родине Ильяса Жансугурова, учебно-методичес­ким центром «Тiл» была организована научная конференция «Ілияс Жансүгіровтің мұрасы», посвященная 130-летию со дня рождения выдающегося поэта. На встрече ученые-лингвисты, представители интеллигенции, потомки акына и ценители его творчества говорили об особом вкладе Жансугурова в развитие национальной поэтической культуры. По сей день открываются все новые страницы богатейшего исторического и художественного наследия поэта, подчеркнул руководитель областного центра «Тiл» Женис Хамитулы. Так, на выставке были представлены два десятка ранее неизвестных книг автора, обнаруженных несколько лет назад в российских библиотеках.

Директор Института языко­знания им. А. Байтурсын­улы Анар Фазылжан в своем выступлении провела глубокий анализ произведений писателя с лингвистической и научной точек зрения. А внучка поэта, президент Общественного фонда Ильяса Жансугурова Жанар Жандосова подробно рассказала о многочисленных переводах его произведений на иностранные языки, выразив благодарность организаторам конференции за высокий вклад в изучение золотого фонда казахской литературы.

Мы, в свою очередь, намерены и дальше активно работать над повышением культурно-духовной ценности и статуса государственного языка.