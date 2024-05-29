Решили не торопиться, а в новый дом заселиться

Людмила Гавришко приезжает в строящийся мик­рорайон «Кунай» чуть ли не каждый день. Любуется на возводящиеся здесь дома и соцобъекты и непременно наведывается на участок, где только начали закладывать фундамент. Это ее будущий дом. Людмила – первая из оставшихся без жилья во время весеннего паводка, кто согласился на строительство дома в новом микрорайоне Костаная. Ее выбор соседи и родные расценили по-разному. Кто-то искренне радовался тому, что у женщины будет новый, построенный в современном стиле дом, да к тому же с шикарной чистовой отделкой. А кто-то, напротив, откровенно крутил у виска и не понимал, чем приглянулся Людмиле микрорайон, расположенный на окраине города.

– Я родилась и выросла в Наурзумском районе. Так что любовь к степи у меня с детства. Когда нам предложили варианты, я сразу же выбрала строительство дома в «Кунае». Здесь свежий воздух, просторы. Вся инфраструктура находится в шаговой доступности от моего дома. К тому же микрорайон только начал строиться, и я думаю, что со временем здесь будет еще лучше и красивее, чем в любом другом районе Костаная, – обос­новала свое решение Людмила Гавришко.

В районе «Колесные ряды» областного центра Людмила прожила 20 лет. За это время ее дом ни разу не топило. Конечно, бывали годы, когда вода подступала к огородам, но на порог никогда не заходила. А минувшей весной дом почти полностью ушел под воду, и когда стихия отступила, оценочная комиссия вынесла вердикт – жилье восстановлению не подлежит.

– Пока вода стояла в доме, мы снимали жилье, потом какое-то время жили у родственников. А сейчас, когда подсохло, я вычис­тила одну комнату и живу в ней. Запах сырости, конечно, есть, но в своем доме лучше. Никогда не нужно унывать, надо жить дальше. Что я и делаю. Уже посадила огород. В новый дом заеду ближе к осени, так что успею все здесь вырастить, собрать, а может даже и законсервировать. А в будущем у меня есть планы разбить на приусадебном участке большой сад. Я перевезу в новый дом все деревья, которые сейчас растут в огороде полуразрушенного дома в «Колесных рядах», – поделилась своими планами Людмила Гавришко.

Вслед за Людмилой на переезд в «Кунай» согласились еще восемь семей. Итого для пострадавших от паводка здесь возводят девять домов. Кстати, с них в этом микрорайоне и началась одноэтажная застройка. В прежние годы здесь возвели несколько пяти­этажек, а также стартовало строительство двухэтажных домиков. Всего планируется возвес­ти около двух тысяч домов.

– В Костанае во время паводка сильно пострадали 96 домов, они признаны аварийными. 80 владельцев в качестве возмещения материального ущерба выбрали уже готовые квартиры в многоэтажках, девять семей решили дождаться, когда для них построят дома в «Кунае», и еще девять семей в раздумьях. У них есть месяц, чтобы принять решение, – уточнил аким Костаная Марат Жундубаев. – Дома в «Кунае» строят по типовому проекту площадью 80 квад­ратных метров. К ним будут подведены все коммуникации: газ, вода, тепло, канализация, электроснабжение, территории будут ограждены. Что касается благоустройства, то будут тротуар, брусчатка и подъездные пути для транспорта. Площадь земельного участка составляет чуть более восьми соток.

Ожидается, что в новые дома в «Кунае» пострадавшие от паводка переедут уже в августе этого года. Завершить строительство подрядчики планируют к концу июля.