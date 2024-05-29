Магазины «у дома» отказываются торговать продуктами из стабфонда

Так называемые магазины «у дома» крайне неохотно продают товары из стабилизационного фонда. Впрочем, касается это в основном овощей. Если оперировать цифрами, то ситуация складывается следующим образом: за четыре месяца нынешнего года капусты и моркови оказалось выбрано вдвое меньше, чем годом ранее, картофеля – почти в шесть раз (5,5 тонн вместо прежних 30), а лука и вовсе в 50 (!) раз (всего 1,5 тонны против 80 тонн в 2023-м).

Между тем для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) государство расходует немалые деньги. К примеру, в нынешнем году в Костанае на эти цели заложено 5 млрд 663 млн тенге, львиная доля которых, а именно 3 млрд 155 млн тенге, ушла на деятельность стабфонда, оставшиеся 2 млрд 508 млн тенге – на «оборотную схему».

При этом по последнему механизму у СПК «Тобол» на сегодняшний день в работе находятся всего три договора на общую сумму 400 млн тенге. А в стабфонде сформированы запасы по 14 наименованиям продукции в объеме 13,5 тыс. тонн на 2,9 млрд тенге, однако большая часть товаров залеживается на складах.

– На данный момент выборку из стабилизационного фонда производят только 80 предпринимателей областного центра. С их слов, малым и средним магазинам работать со стабфондом невыгодно в связи с тем, что цены на те же овощи фиксированные, а наценка невелика. При самовывозе продукции со складов необходимо заказывать транспорт, которого у многих мелких торговых точек нет. Некоторые магазинчики также не имеют складов для хранения, вследствие чего вынуждены выбирать небольшое количество овощей и сразу размещать их на прилавки. В связи с выше­указанными фактами предприниматели берут на себя риски, превышающие прибыль, – объяснила причины сложившейся ситуации руководитель отдела предпринимательства акимата Костаная Мира Казкеева.

Практика показывает – зачас­тую магазины, отказывающиеся торговать продукцией из стабфонда, совершают роковую ошибку, за что несут наказание в виде штрафов. И вот в чем подвох: предприниматели думают, что социально значимыми продовольственными товарами (СЗПТ) считаются только те, что поставлены из стабфонда, поэтому закупают овощи у посредников, чтобы продавать подороже.

Но это ошибка. На самом деле перечень СЗПТ утвержден Правительством еще год назад. В список вошли 19 наименований товаров, цены на которые нельзя «накручивать» больше чем на 15% от закупочной стоимости. И данная норма не зависит от места приобретения продукции, будь то стабфонд, рынок, оптовый магазин или же импортер.

За ценообразованием на социально значимое продовольствие строго следит специально соз­данная мониторинговая группа, которая делает обход магазинов в начале месяца, а затем сравнивает стоимость товаров на полках с указанными цифрами в счет-фактурах.

– По мере поступления подтвержденных фактов завышения цен или ценового сговора проводятся заседания комиссии по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования на продовольствие. С начала года проведено уже 30 заседаний. Недавно был рассмотрен вопрос роста цен на мясо кур, муку, хлеб, яйцо. С одним из супермаркетов города достигнута договоренность по поставкам риса, макарон и яиц из стабилизационного фонда АО «СПК «Тобол». Ранее они закупали это продовольствие у пос­редника с ОРТ. Таким образом, цена на рис снизилась с 500 до 425 тенге за кило. В результате работы, проведенной с другими магазинами, килограмм куриного мяса стал дешевле – 1 000 тенге вместо прежних 1 300, – сообщила Мира Казкеева.

Впрочем, есть еще один контролирующий орган, который воздействует на нерадивых предпринимателей более жесткими мерами. В департаменте торговли нарушителей закона сначала предупреждают, а потом штрафуют.

– За период с 1 марта по 31 декабря 2023 года к административной ответственности за превышение торговой надбавки в 15% на СЗПТ привлечено 55 субъектов торговли. С начала текущего года проведены внеплановые проверки в отношении 27 предпринимателей. В результате 23 субъекта торговли привлечены к административной ответственности, из них в виде предупреждения – 20, в виде штрафа – трое на общую сумму 313,8 тысячи тенге, – рассказал руководитель департамен­та торговли и защиты прав пот­ребителей Мурзахан Ерканов.

В общем, получается, что в погоне за большей прибылью предприниматели в итоге оказываются в минусе. Недаром ведь говорят, что жадность – всякому горю начало.