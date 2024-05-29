Магазины «у дома» отказываются торговать продуктами из стабфонда Общество 29 мая 2024 г. 4:00 1 Валентина Мелехова Продовольственные интервенции оказались не совсем эффективны фото из архива "КП" Так называемые магазины «у дома» крайне неохотно продают товары из стабилизационного фонда. Впрочем, касается это в основном овощей. Если оперировать цифрами, то ситуация складывается следующим образом: за четыре месяца нынешнего года капусты и моркови оказалось выбрано вдвое меньше, чем годом ранее, картофеля – почти в шесть раз (5,5 тонн вместо прежних 30), а лука и вовсе в 50 (!) раз (всего 1,5 тонны против 80 тонн в 2023-м). Между тем для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) государство расходует немалые деньги. К примеру, в нынешнем году в Костанае на эти цели заложено 5 млрд 663 млн тенге, львиная доля которых, а именно 3 млрд 155 млн тенге, ушла на деятельность стабфонда, оставшиеся 2 млрд 508 млн тенге – на «оборотную схему». При этом по последнему механизму у СПК «Тобол» на сегодняшний день в работе находятся всего три договора на общую сумму 400 млн тенге. А в стабфонде сформированы запасы по 14 наименованиям продукции в объеме 13,5 тыс. тонн на 2,9 млрд тенге, однако большая часть товаров залеживается на складах. – На данный момент выборку из стабилизационного фонда производят только 80 предпринимателей областного центра. С их слов, малым и средним магазинам работать со стабфондом невыгодно в связи с тем, что цены на те же овощи фиксированные, а наценка невелика. При самовывозе продукции со складов необходимо заказывать транспорт, которого у многих мелких торговых точек нет. Некоторые магазинчики также не имеют складов для хранения, вследствие чего вынуждены выбирать небольшое количество овощей и сразу размещать их на прилавки. В связи с вышеуказанными фактами предприниматели берут на себя риски, превышающие прибыль, – объяснила причины сложившейся ситуации руководитель отдела предпринимательства акимата Костаная Мира Казкеева. Практика показывает – зачастую магазины, отказывающиеся торговать продукцией из стабфонда, совершают роковую ошибку, за что несут наказание в виде штрафов. И вот в чем подвох: предприниматели думают, что социально значимыми продовольственными товарами (СЗПТ) считаются только те, что поставлены из стабфонда, поэтому закупают овощи у посредников, чтобы продавать подороже. Но это ошибка. На самом деле перечень СЗПТ утвержден Правительством еще год назад. В список вошли 19 наименований товаров, цены на которые нельзя «накручивать» больше чем на 15% от закупочной стоимости. И данная норма не зависит от места приобретения продукции, будь то стабфонд, рынок, оптовый магазин или же импортер. За ценообразованием на социально значимое продовольствие строго следит специально созданная мониторинговая группа, которая делает обход магазинов в начале месяца, а затем сравнивает стоимость товаров на полках с указанными цифрами в счет-фактурах. – По мере поступления подтвержденных фактов завышения цен или ценового сговора проводятся заседания комиссии по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования на продовольствие. С начала года проведено уже 30 заседаний. Недавно был рассмотрен вопрос роста цен на мясо кур, муку, хлеб, яйцо. С одним из супермаркетов города достигнута договоренность по поставкам риса, макарон и яиц из стабилизационного фонда АО «СПК «Тобол». Ранее они закупали это продовольствие у посредника с ОРТ. Таким образом, цена на рис снизилась с 500 до 425 тенге за кило. В результате работы, проведенной с другими магазинами, килограмм куриного мяса стал дешевле – 1 000 тенге вместо прежних 1 300, – сообщила Мира Казкеева. Впрочем, есть еще один контролирующий орган, который воздействует на нерадивых предпринимателей более жесткими мерами. В департаменте торговли нарушителей закона сначала предупреждают, а потом штрафуют. – За период с 1 марта по 31 декабря 2023 года к административной ответственности за превышение торговой надбавки в 15% на СЗПТ привлечено 55 субъектов торговли. С начала текущего года проведены внеплановые проверки в отношении 27 предпринимателей. В результате 23 субъекта торговли привлечены к административной ответственности, из них в виде предупреждения – 20, в виде штрафа – трое на общую сумму 313,8 тысячи тенге, – рассказал руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей Мурзахан Ерканов. В общем, получается, что в погоне за большей прибылью предприниматели в итоге оказываются в минусе. Недаром ведь говорят, что жадность – всякому горю начало. #продукты #магазины #СЗПТ #стабилизационный фонд