В Шымкенте операторов домофонов уличили в картельном сговоре

Три крупнейшие компании города, являющиеся доминантами на рынке оказания услуг по обслуживанию домофонной системы, были заподозрены местной антимонопольной службой (областным департаментом АЗРК) в сговоре не случайно.

ТОО «Центр сервисного обслуживания домофонов Шымкент», «СМД Шымкент» и «Строй Мастер домофон Шымкент» сообща принадлежит более 80% рынка домофонных услуг, а с января по май прошлого года их совместная доля на рынке и вовсе составляла 88,2%.

Впрочем, картельный сговор этой троице был инкриминирован не за это. В Шымкентском областном департаменте АЗРК, проанализировав ситуацию, в том числе с использованием открытой информации в социальных сетях, пришли к выводу, что все три компании работали в тесном контакте. Как будто и не были друг другу конкурентами...

К примеру, в ходе судебного заседания подтвердился тот факт, что все три компании имели один и тот же почтовый адрес, который указывался в договорах на аренду офисного здания. В нем же все они и размещались. Есть еще один любопытный нюанс: аренду здания компании оплачивали по очереди.

Суд пришел к выводу: несмот­ря на то что номинально товарищества являются конкурентами, «до сентября 2022 года арендную плату за здание и ежемесячные коммунальные услуги платило ТОО «СМД Шымкент», а с сентября 2022 года по май 2023 года ТОО «Центр сервисного обслуживания домофонов Шымкент» оплачивало аренду и коммунальные услуги».

Тот факт, что товарищества сог­лашаются между собой и по­очередно платят арендную плату, по мнению суда, свидетельствует о том, что между ними нет абсолютно никакой конкуренции.

Более того, выяснилось, что одна из компаний вносила за всех ежемесячные платежи за телефонную связь, Интернет и охрану здания. Примечательно, что квитанции на оплату услуг у всех поставщиков выглядят как близнецы-братья, да и номера телефонов на них указаны одни и те же.

В ходе проверки специалисты ДЗРК выяснили: печати операторов и бухгалтерские документы хранились в одной папке, на одной полке в одном и том же сейфе. Никакой тебе коммерчес­кой тайны! Чего уж тут говорить о том, что сотрудники, казалось бы, конкурирующих компаний, обменивались между собой информацией, вели совместное планирование и вообще жили душа в душу.

Антимонопольщики, проведя анализ, установили: столь тесное «сотрудничество» существует между поставщиками услуг с 2016 года. Выяснилось, что оно настолько «тесное и многогранное», что, как отмечается в постановлении суда, «компании предоставляли друг другу краткосрочные денежные займы»…

Анализ динамики изменения цен на услуги также доказывает наличие картельного сговора. Так, все три компании единовременно вышли с предложением повысить стоимость услуг с 340 до 360 тенге в месяц с каждой квартиры. И это у них получилось.

Поскольку аппетит, как известно, приходит во время еды, все три поставщика услуг вознамерились в сентябре прошлого года поднять стоимость услуг еще на 40 тенге. Вот только на этот раз из-за того, что началось расследование о картельном сговоре, сделать им это не удалось.

Сговор суд счел доказанным и вынес решение, согласно которому компании должны не только выплатить штраф, но и вернуть в доход государства незаконно полученный монопольный доход.

Компания «Центр сервисного обслуживания домофонов Шымкента» оштрафована на 5 млн 447 тыс. тенге. К тому же ей предстоит выплатить монопольный доход в сумме 32 млн 131 тыс. тенге.

Компании ТОО «Строй Мас­тер домофон Шымкент» установлен штраф в сумме 2 млн 991 тыс. плюс конфискация монопольного дохода в размере 24 млн 905 тыс. тенге. Еще один поставщик услуг – ТОО «СМД Шымкент» – оштрафовано на сумму 2 млн 940 тыс. тенге с обязательной уплатой в бюджет монопольного дохода в размере 1 млн 968 тыс. тенге.