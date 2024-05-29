Почти 600 километров дорог отремонтируют в Карагандинской области

Общество
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Елена Ульянкина

Сейчас доля трасс в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 92%

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В нынешнем году в Карагандинской области дорожно-ремонтная кампания пройдет с большим размахом. В порядок приведут 571 км трасс местного значения.

В частности, продолжится капитальный ремонт дорог Сарань – Шахтинск и Нура – Осакаровка. Идет реконструкция 21 км трассы Жартас – Долинка. Возобновлены работы на отрезке автодороги Уштобе – Курылыс, который служит альтернативным выездом из Караганды в южном направлении.

Что касается среднего ремонта, то он затронет 26 км трассы Сакен Сейфуллин – Успен – Агадырь и 52 км дороги Караганда – Каркаралинск. Кроме того, в регионе восстанавливают мост через реку Нура, который соединяет город Темиртау и поселок Габидена Мустафина.

Если говорить о Караганде, то здесь планируют отремонтировать 128 км дорог на 24 млрд тенге. В частности, подрядные организации построят два новых объекта и столько же подвергнут реконструкции и кап­ремонту. Плюс к этому на 127 участках дорог проведут средний ремонт, то есть заменят их асфальтобетонное покрытие.

Надо сказать, что такого большого объема работ в Караганде еще не было.

Улица Пичугина, что находится в центре Караганды, – одна из тех, где уже начали делать капитальный ремонт. Его стоимость – 3,6 млрд тенге. Протяженность дороги – почти 5 км. В прошлом сезоне здесь заменили инженерные коммуникации. Кроме того, подрядчик во время земляных работ обнаружил старую ливневую канализацию, которая много лет была закатана в асфальт и не действовала. Теперь она будет функционировать полноценно, отводя дождевую и талую воду.

– Мы работаем по утвержденному проекту, который прошел госэкспертизу, – рассказывает директор подрядной организации «Агродор» Наталья Мальчушкина. – Он предусматривает устройство основания дороги и асфальтирование. Всего будет три слоя асфальта: шесть сантиметров крупнозернистого пористого, столько же плотного и пять – ЩМА. Кроме того, мы намерены использовать геосетку. Она нужна для того, чтобы равномерно распределять транспортную нагрузку на основание дороги. Это, несомненно, увеличит срок ее эксплуатации.

С поставками битума, по словам подрядчика, у него проблем нет. Компания «Агродор» использует материал российского и отечественного производства. Битум с Павлодарского НПЗ удалось приобрести по льготной цене. Она действует для тех дорожно-строительных компаний, которые работают по государственному заказу.

– На объекте постоянно ведется технический надзор. Все материалы сдаем на экспертизу в лабораторию, – отмечает подрядчик. – Если честно, нам невыгодно строить плохо. Почему? Потому что мы даем пять лет гарантии на свою работу. Если сделаем ее некачественно, то это будет позор для нас и для Караганды. А еще нам придется все переделывать за свой счет, а значит – нести убытки.

В новом центре города, который активно застраивается в последние годы, идет строительство дороги по улице Букетова. Ее протяженность составляет 2,2 км. Сейчас подрядчик занимается заменой дорожного основания и уплотнением дна. После этого здесь уложат два слоя асфальтобетона: нижний – крупнозернистый, толщиной 6 см, и верхний – ЩМА в 5 см.

– Проектом предусмотрено обустройство тротуаров, освещения, светофоров и активных пешеходных переходов, – сообщает заведующий сектором автомобильных дорог города Караганды Мади Кожанов. – Также запланировано строительство ливневой канализации. Это продлит срок службы асфальтного покрытия. Проектная стоимость строительства дороги по улице Букетова составляет 3,2 миллиарда тенге.

Надо сказать, что заказчик уделяет особое внимание конт­ролю качества дорожно-строи­тельных работ.

– На каждом объекте у нас ведется пятиступенчатый конт­роль, – поясняет заместитель акима Караганды Рустем Кожакапанов. – Этим занимаются и наши кураторы, и технадзор, а также Национальный центр качества дорожных активов. Отмечу: в текущем году мы начали применять особый модифицированный битум. В него добав­ляются специальные присадки, что должно положительно сказаться на качестве асфальтобетона.

Кроме того, в регионе продолжается работа по благо­устройству территорий в рамках экологический акции «Таза Қазақстан».

Отметим, что сейчас в Карагандинской области 92% дорог находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. По итогам нынешней ремонт­ной кампании этот показатель возрастет. Так в регионе выпол­няют поручение Главы государства о том, чтобы к 2025 году довести долю качественных местных дорог до 95%.

#Карагандинская область #трасса #дороги #асфальт

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