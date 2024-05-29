Почти 600 километров дорог отремонтируют в Карагандинской области Общество 29 мая 2024 г. 5:30 7 Елена Ульянкина Сейчас доля трасс в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 92% фото автора В нынешнем году в Карагандинской области дорожно-ремонтная кампания пройдет с большим размахом. В порядок приведут 571 км трасс местного значения. В частности, продолжится капитальный ремонт дорог Сарань – Шахтинск и Нура – Осакаровка. Идет реконструкция 21 км трассы Жартас – Долинка. Возобновлены работы на отрезке автодороги Уштобе – Курылыс, который служит альтернативным выездом из Караганды в южном направлении. Что касается среднего ремонта, то он затронет 26 км трассы Сакен Сейфуллин – Успен – Агадырь и 52 км дороги Караганда – Каркаралинск. Кроме того, в регионе восстанавливают мост через реку Нура, который соединяет город Темиртау и поселок Габидена Мустафина. Если говорить о Караганде, то здесь планируют отремонтировать 128 км дорог на 24 млрд тенге. В частности, подрядные организации построят два новых объекта и столько же подвергнут реконструкции и капремонту. Плюс к этому на 127 участках дорог проведут средний ремонт, то есть заменят их асфальтобетонное покрытие. Надо сказать, что такого большого объема работ в Караганде еще не было. Улица Пичугина, что находится в центре Караганды, – одна из тех, где уже начали делать капитальный ремонт. Его стоимость – 3,6 млрд тенге. Протяженность дороги – почти 5 км. В прошлом сезоне здесь заменили инженерные коммуникации. Кроме того, подрядчик во время земляных работ обнаружил старую ливневую канализацию, которая много лет была закатана в асфальт и не действовала. Теперь она будет функционировать полноценно, отводя дождевую и талую воду. – Мы работаем по утвержденному проекту, который прошел госэкспертизу, – рассказывает директор подрядной организации «Агродор» Наталья Мальчушкина. – Он предусматривает устройство основания дороги и асфальтирование. Всего будет три слоя асфальта: шесть сантиметров крупнозернистого пористого, столько же плотного и пять – ЩМА. Кроме того, мы намерены использовать геосетку. Она нужна для того, чтобы равномерно распределять транспортную нагрузку на основание дороги. Это, несомненно, увеличит срок ее эксплуатации. С поставками битума, по словам подрядчика, у него проблем нет. Компания «Агродор» использует материал российского и отечественного производства. Битум с Павлодарского НПЗ удалось приобрести по льготной цене. Она действует для тех дорожно-строительных компаний, которые работают по государственному заказу. – На объекте постоянно ведется технический надзор. Все материалы сдаем на экспертизу в лабораторию, – отмечает подрядчик. – Если честно, нам невыгодно строить плохо. Почему? Потому что мы даем пять лет гарантии на свою работу. Если сделаем ее некачественно, то это будет позор для нас и для Караганды. А еще нам придется все переделывать за свой счет, а значит – нести убытки. В новом центре города, который активно застраивается в последние годы, идет строительство дороги по улице Букетова. Ее протяженность составляет 2,2 км. Сейчас подрядчик занимается заменой дорожного основания и уплотнением дна. После этого здесь уложат два слоя асфальтобетона: нижний – крупнозернистый, толщиной 6 см, и верхний – ЩМА в 5 см. – Проектом предусмотрено обустройство тротуаров, освещения, светофоров и активных пешеходных переходов, – сообщает заведующий сектором автомобильных дорог города Караганды Мади Кожанов. – Также запланировано строительство ливневой канализации. Это продлит срок службы асфальтного покрытия. Проектная стоимость строительства дороги по улице Букетова составляет 3,2 миллиарда тенге. Надо сказать, что заказчик уделяет особое внимание контролю качества дорожно-строительных работ. – На каждом объекте у нас ведется пятиступенчатый контроль, – поясняет заместитель акима Караганды Рустем Кожакапанов. – Этим занимаются и наши кураторы, и технадзор, а также Национальный центр качества дорожных активов. Отмечу: в текущем году мы начали применять особый модифицированный битум. В него добавляются специальные присадки, что должно положительно сказаться на качестве асфальтобетона. Кроме того, в регионе продолжается работа по благоустройству территорий в рамках экологический акции «Таза Қазақстан». Отметим, что сейчас в Карагандинской области 92% дорог находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. По итогам нынешней ремонтной кампании этот показатель возрастет. Так в регионе выполняют поручение Главы государства о том, чтобы к 2025 году довести долю качественных местных дорог до 95%. #Карагандинская область #трасса #дороги #асфальт