ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За образцовое исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, наградить медалью «Ерлігі үшін» Мырзуан Ұлдану Қалдарханқызы – фельдшера выездной бригады Городской станции скорой медицинской помощи акимата города Астаны (посмертно).

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 18 ноября 2025 года

№ 1096