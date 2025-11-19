Указ Президента Республики Казахстан Указы 19 ноября 2025 г. 3:50 73 О награждении медалью «Ерлігі үшін» Мырзуан Ұ. Қ. ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За образцовое исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, наградить медалью «Ерлігі үшін» Мырзуан Ұлдану Қалдарханқызы – фельдшера выездной бригады Городской станции скорой медицинской помощи акимата города Астаны (посмертно). 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 18 ноября 2025 года № 1096