Указ Президента Республики Казахстан

В соответствии со статьей 21 Конституционного закона Республики Казахстан «О Президенте Респуб­лики Казахстан» с целью возврата в Республику Казахстан активов, незаконно выведенных из страны, а также выявления активов, полученных незаконным путем (далее – незаконно выведенные активы), и их возврата государству ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Правительству Республики Казахстан совместно с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан, Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службой), Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Агентством Респуб­лики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и другими заинтересованными государственными органами и организациями до 31 марта 2023 года разработать и внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан, направленный на:

1) определение субъектов правоотношений, регулируемых законом;

2) регламентацию механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно выведенных активов;

3) обеспечение прозрачности процедур возврата незаконно выведенных активов;

4) стимулирование добровольной передачи государству незаконно выведенных активов;

5) принятие системных мер, направленных на устранение причин и условий, способствовавших незаконному выводу активов;

6) создание консультативно-совещательного органа по вопросам возврата незаконно выведенных активов с определением его полномочий;

7) образование специального государственного фонда, аккумулирующего поступающие незаконно выведенные активы и управляющего ими, для финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.

2. Генеральному Прокурору Республики Казахстан внести предложение по образованию в структуре Генеральной прокуратуры Республики Казахстан отдельного подразделения по возврату незаконно выведенных активов.

3. Правительству Республики Казахстан совместно с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и другими заинтересованными государственными органами на системной основе обеспечить эффективное взаимодействие с зарубежными странами и международными организациями, в том числе в рамках международной правовой помощи для выявления и возврата государству незаконно выведенных активов.

4. Правоохранительным и специальным государственным органам Республики Казахстан определить подразделения, специализирующиеся на возврате незаконно выведенных активов.

5. Правительству Республики Казахстан и государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, а также иным организациям принять меры по реализации настоящего Указа.

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Респуб­лики Казахстан.

7. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года

№ 3