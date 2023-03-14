Укрепление тенге: от чего будет зависеть динамика нацвалюты

Председатель Национального банка Галимжан Пирматов на заседании Правительства РК рассказал, от чего будет зависеть динамика тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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"С начала текущего года по конец февраля курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 3,7 процента – до 445,66 тенге за долл. США. Валютные интервенции Национальный Банк не проводил. Поддержку тенге в январе-феврале оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на сумму 748 млн долл. США и продажи валюты для обеспечения трансфертов из НФ в РБ в размере 818 млн долл. США", – сообщил спикер.

По его словам, в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

"Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", – заявил Пирматов.