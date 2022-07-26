Укрощение инфляции

Национальный банк в качестве антиинфляционной меры повысил базовую ставку с 14 до 14,5% годовых.

Нацбанк пояснил, что фактическая инфляция существенно превысила прогнозную траекторию на фоне ускорения инфляционных ожиданий. Растут как устойчивая составляющая пот­ребительских цен, так и общий их уровень. Сложившаяся в мае и июне текущего года инфляция показывает, что ее пик не пройден, а высокие инфляционные ожидания усиливают проинфляционное давление.

По оценкам Национального банка, инфляция по итогам 2022 года превысит прошлый прогноз. При отсутствии новых шоков ее годовой рост продолжится до первого квартала 2023 года, и в дальнейшем она будет замедляться.

«Текущее решение направлено на стабилизацию и замедление инфляционных процессов и ожиданий в 2023 году, а также приближение инфляции к целевому показателю в среднесрочной перспективе. Устойчивость протекающих инфляционных процессов, фискальное стимулирование спроса и внешний проинфляционный фон требуют поддержания базовой ставки на текущем уровне продолжительное время для стимулирования сберегательного поведения населения, что будет постепенно воздействовать на инфляцию в следующем году», – говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк напомнил, что в июне 2022 года годовая инфляция ускорилась до 14,5%. Цены растут на все ее компоненты: продовольст­венные товары (19,2%), непродовольственные товары (13,2%) и платные услуги (9,2%). Это происходит из-за сбоев в цепочках поставок, усиления внешнего инфляционного давления, а также высокого спроса, поддержанного фискальным стимулированием, и ослабления курса тенге.