Экономика
Укрощение инфляции
Александр Вербинин

Национальный банк в качестве антиинфляционной меры повысил базовую ставку с 14 до 14,5% годовых.

Нацбанк пояснил, что фактическая инфляция существенно превысила прогнозную траекторию на фоне ускорения инфляционных ожиданий. Растут как устойчивая составляющая пот­ребительских цен, так и общий их уровень. Сложившаяся в мае и июне текущего года инфляция показывает, что ее пик не пройден, а высокие инфляционные ожидания усиливают проинфляционное давление.

По оценкам Национального банка, инфляция по итогам 2022 года превысит прошлый прогноз. При отсутствии новых шоков ее годовой рост продолжится до первого квартала 2023 года, и в дальнейшем она будет замедляться.

«Текущее решение направлено на стабилизацию и замедление инфляционных процессов и ожиданий в 2023 году, а также приближение инфляции к целевому показателю в среднесрочной перспективе. Устойчивость протекающих инфляционных процессов, фискальное стимулирование спроса и внешний проинфляционный фон требуют поддержания базовой ставки на текущем уровне продолжительное время для стимулирования сберегательного поведения населения, что будет постепенно воздействовать на инфляцию в следующем году», – говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк напомнил, что в июне 2022 года годовая инфляция ускорилась до 14,5%. Цены растут на все ее компоненты: продовольст­венные товары (19,2%), непродовольственные товары (13,2%) и платные услуги (9,2%). Это происходит из-за сбоев в цепочках поставок, усиления внешнего инфляционного давления, а также высокого спроса, поддержанного фискальным стимулированием, и ослабления курса тенге.

Ускорение демонстрируют и инфляционные ожидания – в июне 2022 года медианная оценка ожидаемой инфляции на горизонте одного года повысилась до 14,9% в сравнении с майскими 13,8%.

Учитывая формирование фактической инфляции и инфляционных ожиданий в мае-июне на более высоких уровнях, Национальный банк предполагает ускорение годовой инфляции в 2022 году выше верх­ней границы ранее озвученного прогноза 13–15%. Новая оценка будет проведена в рамках следующего прогнозного раунда.

За первое полугодие 2022 года экономика выросла на 3,4%, что в целом соответствует ожиданиям Национального банка до конца 2022 года на уровне 2,8–3,8%. Растут все основные отрасли экономики, но в некоторых наблюдается замедление. Так, замедлился рост добывающей промышленности в связи с ремонтными работами на месторождении Кашаган. При этом показатели торговли свидетельствуют о стабильном спросе, несмотря на ускорение инфляционных процессов. Совокупный спрос стимулируется существенными государственными расходами, годовой рост которых ускоряется и в июне составил 18,7%. Это является значимым проинфляционным фактором и требует соответствующей подстройки монетарных условий.

По данным регулятора, в мире сохраняется высокий инфляционный фон, а внешние монетарные условия ужесточаются. Индекс продовольственных цен ФАО в июне снизился на 2,3% в основном за счет растительных масел, зерновых и сахара, но все еще находится на 23,1% выше прошлогоднего показателя и вблизи исторических максимумов. В июне 2022 года годовая инфляция в США и ЕС из-за роста цен на энергоносители и продукты питания снова пробила исторический максимум, достигнув 9,1 и 9,6% соответственно. В условиях инфляционного давления ФРС США в июне 2022 года повысила ставку сразу на 0,75 процентного пункта (впервые с 1994 года) до 1,5–1,75% годовых и сигнализирует о дальнейших повышениях в текущем и следующем годах. ЕЦБ в свою очередь впервые за 11 лет поднял процентную ставку на 0,5 процентного пункта. При этом европейский регулятор сообщил о вероятности дальнейшего увеличения ставки в ближайшие месяцы.

«Следующее решение по базовой ставке будет принято по итогам летнего прогнозного раунда и обновленной прогнозной траектории макроэкономических показателей, баланса рисков во внешней среде и во внут­ренней экономике», – заключил Нацбанк.

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