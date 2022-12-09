Уличные музыканты вне закона?

Музыканты вне закона

С 1 января 2015 года в Казах­стане вступил в действие новый Кодекс об административных правонарушениях, в котором ­появилась статья 449 «Приставание в об­щественных местах». Она гласит: «Приставание, то есть назойливое обращение в общественных мес­тах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайни­чества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг». Таким образом, навязчивым попрошайкам, к коим почему-то отнесли уличных музыкантов, грозит на первый раз предупреждение либо штраф 5 МРП, за повторное правонарушение в течение года – штраф в размере 10 МРП либо административный арест сроком до пяти суток.

С новым законом появилось «табу» для творческих людей, выступающих на городских улицах. Они, по мнению стражей порядка, попадают под категорию «попрошаек» в том случае, если расстилают чехол гитары в целях заработка. Это так называемая незаконная предпринимательская деятельность, ведь музыканты не платят налоги с той прибыли, которую получают от прохожих. Если же они просто поют, развлекая народ и даря хорошее настрое­ние абсолютно бескорыстно, то тем самым не нарушают закон.

Общественное негодование по этому поводу в то время привело к тому, что музыкантам все же разрешили беспрепятственно выступать, но в специально отведенных для этого местах. Но таких свободных площадок не так много в стране, разве что в крупных городах.

Недавно административный суд в Атырау рассмотрел жалобу уличных музыкантов из России на действия полицейских. Стражи порядка в середине октября привлекли приезжих исполнителей, выступавших на улице, к ответственности по статье 449 «Приставание в общественных местах». Дело назвали беспрецедентным.

В ходе заседаний суда был выявлен целый ряд процессуальных нарушений. Так, стражи порядка неправильно применили часть 449 статьи КоАП, не выдали копию протокола, не разъяснили прав, не предоставили адвоката… Объяснительная от потерпевшего, к которому якобы приставали музыканты, появилась в административном деле уже после оформления иностранцев, то есть фактически задним числом. В итоге суд признал действия полицейских по привлечению к ответственности незаконными. Кроме того, в адрес областного департамента полиции было вынесено частное постановление: «Обратить внимание на установленные по делу факты грубого нарушения норм административного законодательства… и сообщить о принятых мерах».

Но главный вопрос – являются ли уличные музыканты субъектами административного правонарушения по указанной статье – так и остался открытым.

Мертвые города

С несанкционированной торговлей все понятно – неэстетично продавать «с земли» товар в общественных местах, где люди отдыхают и прогуливаются. Уличные танцоры и музыканты – это не навязчивые попрошайки и не продавцы всякого барахла втридорога. Они создают определенную атмосферу, поднимают настроение прохожим. Есть среди них самоучки и имеющие профессиональное образование, многие выступают не только ради денег, а скорее это их хобби, которое приносит удовольствие. Давать вознаграждение или нет – личное дело каждого прохожего. Поэтому общественность уверена, что люди, поющие и играющие на улице, большую часть которых составляют студенты, не представляют никакой опасности, а наоборот – являются колоритным украшением городов.

Однако главная проблема уличных музыкантов – отсутствие профильного закона, который бы регулировал их деятельность. Формально артистам можно выступать на улице, но в определенных, разрешенных местах. Для этого они берут разрешение в городской администрации. К примеру, выступать на Арбате. В этом случае петь в других локациях нельзя. В акиматах ничего против музыкантов не имеют – главное, чтобы они не нарушали общественный покой и работали в рамках закона, а для этого требуют зарегистрировать ИП и поставить терминал. Но в этом случае пропадет вся романтика – чехол из-под инструмента и мелочь в нем.

У правоохранительных органов другая позиция. Как сообщили в Комитете административной полиции Министерства внутренних дел, сотрудник полиции в соответствии с нормами КоАП вправе наложить административное взыскание в случае наличия признаков состава назойливого приставания либо попрошайничества в общественных местах. По словам музыкантов, полицейские зачастую просят покинуть территорию. Но, с другой стороны, они исполняют закон и не виноваты, что он такой несовершенный.

Но уличные музыканты не считают себя «попрошайками». Им хочется, чтобы люди, слушая их выступление, забыли о рутине и проблемах.

– Мы будем рады, если нас поддержат. Но никого к этому не принуждаем. Деньги – это дополнительная, но не обязательная помощь. Мы можем простоять до 22.00 вечера и не заработать ни одного тенге, – отмечают студенты столичных вузов, которые летом поют на Арбате.

Ребята из Астаны в свое время выступали на алматинском Арбате, и по их мнению, там люди и атмосфера другие, более дружелюбные.

Возможно, публика в двух городах разная, но проблема одна. Исполнитель из Алматы Александр Чумаченко поет на улице песни под гитару уже много лет. Его репертуар разнообразен – лирические, военные, бардовские песни, ретро, романсы, шансон…

По его словам, пение на улице отличается от выступления в зале. Там нет аппаратуры, микрофона и программы концерта – полная творческая свобода, что, как предполагает музыкант, и пугает чиновников.

– Считаю это нелегким, но радостным и даже почетным трудом. А как же иначе – уличные музыканты несут культуру в массы! – говорит он.

Однако творческим людям не дают спокойно работать.

– До 2015 года спокойно пели, но как только мы, уличные музыканты, попали в категорию «вымогателей», тут-то все и началось: гоняют, составляют протоколы, штрафуют... Всех музыкантов в Алматы загнали на так называемый Арбат: крохотный отрезок улицы длиной в 300 метров, где они сидят практически друг у друга на голове: ни споешь толком, ни заработаешь. За пение в других местах полиция гоняет. Учитывая сумасшедший скачок цен на многие продукты питания, многие граждане вынуждены выживать. Казалось бы, в такой ситуации власть должна дать возможность людям зарабатывать деньги любым легальным способом? Мы, уличные музыканты, не просим в нынешней сложной ситуации помощи от государства, мы просим только одного – не мешать нам петь, прекратите нас гонять, снимите с уличных музыкантов оскорбительный ярлык «вымогателей»! – с таким призывом обращается Александр.

Ситуация, по его мнению, сложилась еще с советских времен, когда согласно закону о бродяжничестве их причисляли к «бродягам». И эту «дикость» сегодня необходимо устранить, поскольку она имеет тяжкие последствия.

– Когда я был ребенком, пели все – дома, на работе, в кругу друзей... Сейчас Алматы превратился в мертвый город: люди просто перестали петь, разучились. Для этого надо разбираться в музыке, учить слова. А сейчас – слушай караоке, мурлыкай то, что разжевано, и деградируй, – говорит музыкант.

В такой «деградации», считает Александр, виноваты различного рода запреты, убивающие уличную культуру.

А как у них?

В зарубежных, особенно европейских городах, развита уличная музыкально-танцевальная культура, но власти ее регулируют. В Германию на заработки каждое лето приезжают тысячи уличных музыкантов со всего мира. Особой честью считается выступление в Мюнхене. Но далеко не все удос­тоятся этого. Артисты, которые хотят выступать на главной площади Мариенплац, должны пройти кастинг в местной мэрии, а после получить лицензию на выступление в определенное время и записать программу из десяти временных слотов в течение дня. В Лондоне к уличным музыкантам относятся так серьезно, что применяют достаточно жесткий контроль качества ко всем желающим выступать. Чтобы выступать в лондонской подземке, необходимо пройти прослушивание и получить разрешение. В Сиднее уличный репертуар регулируется законодательством. В Праге уличным музыкантам, а их насчитывается несколько сотен человек, еще около тысячи имеют другую работу и выступают от случая к случаю, запретили выступать на центральных улицах и площадях. Причина – многочисленные жалобы горожан на шум. Мэрия выделила определенные места в городе, где они могут играть.

Такие ограничения существуют в целях заботы о звуковой культуре горожан. Если нет слуха и голоса, плохо настроена гитара, поешь слишком громко и вызывающе, то не можешь выступать в общественном месте.

Немало в мире примеров, когда улица открыла талантливых и интересных певцов, музыкантов. Так, легендарная Эдит Пиаф в девять лет вместе со своим отцом выступала на площадях Парижа. Девочка пела, а папа демонстрировал свои акробатические способности. Гениальный итальянский тенор Андреа Бочелли, полностью ослепший в 12 лет в результате прогрессирующей глаукомы, до того как стать известным, днем брал уроки вокала у звезды оперы Франко Корелли, а по вечерам зарабатывал деньги, играя где придется, в том числе и на улицах.

Некоторые музыканты, даже обретя мировую популярность, выходят поиграть на улицу, где можно увидеть глаза слушателей, их улыбки, где нет никакой мишуры – только ты и твоя музыка. Так, в лондонском метро можно было послушать Стинга, который к тому времени продал уже миллионы пластинок.

Мнение юриста

По словам адвоката Павлодарской областной коллегии адвокатов, магистра юридических наук, выпускника Американской школы права и Киевской школы медиа­права Бахтияра Галимжанова, привлекать уличного музыканта к административной ответственности неправомерно, если для этого нет других оснований.

– Я лично много раз прогуливался по Арбату в Алматы и видел уличных музыкантов, мог оценить их действия. Во всех случаях, которые я видел, их нельзя было привлечь по статье 449 кодекса КоАП РК.

Опишем стандартную ситуацию: музыкант играет на гитаре, на земле находится его чехол, проходящие люди добровольно дают ему деньги, исполнитель от них ничего не требует, не пристает к ним, не преграждает путь, не хватает за рукав и не осуществляет иных действий такого рода. В такой ситуации музыканта нельзя привлечь к административной ответственности, так как в его действиях нет состава админис­тративного правонарушения. А статьей 449 КоАП прямо предусмотрено, что приставание – это назойливое обращение.

Согласно Викисловарю «назойливый» – это навязчивый, неотвязный, постоянно причиняющий беспокойство своим воздействием, вмешательством. В описываемой ситуации музыкант не является назойливым, он никому не мешает, а занимается творчеством.

В научно-практическом комментарии к Кодексу об админис­тративных правонарушениях РК (постатейный, январь 2020 год) авторы 25 главы Сергей Корнейчук и Ержан Хакимов дают следую­щее определение назойливос­ти: «Назойливость – (ст. слав. – «зой» – крик) – это отрицательное нравственно-этическое качество личности, проявляющееся как надоедливость, приставание со своими мелкими просьбами, навязчивость со своими пустыми идеями». В приведенной мною ситуации уличный музыкант не пристает к прохожим с мелкими просьбами и не навязывает им свои пустые идеи.

Также согласно комментарию: «Приставание путем навязывания иных услуг выражается в любых действиях правонарушителя, который делает попытки вступить в нежелательный контакт для потерпевшего любыми способами». В данном случае творческий человек не делает попыток вступить в нежелательный контакт с прохожими и не навязывает свои услуги.

Комментарий также гласит, что «важным элементом субъек­тивной стороны приставания в общественных местах является мотив удовлетворения своих индивидуальных, материальных потребностей за счет игнорирования желаний других людей». У музыканта нет мотива удовлетворить свои потребности за счет других людей, и он не игнорирует желания других людей. Люди сами дарят ему свои деньги в знак благодарности за творчество, это их личное волеизъявление, с которым нужно считаться.

В этой связи я считаю, что чаще всего уличные музыканты не могут быть привлечены по статье 449 КоАП.

С другой стороны, если они преграждают путь прохожим, требуют деньги, навязывают свои услуги, то в таких случаях могут понести ответственность по данной статье. Однако, по мое­му внутреннему убеждению, таких случаев мало. Я лично не встречал, хотя довольно часто наблюдал за творчеством уличных музыкантов.