Улучшение экологической обстановки в регионах обсудили в Правительстве РК

Будут приняты меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в частности, за счет модернизации ТЭЦ и перехода на газовое топливо, защите охраняемых природных участков, редких видов растений и животных, а также расширению площади лесов.

Фото пресс-службы Правительства РК

На заседании Совета по переходу к «зеленой экономике» под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрели вопросы улучшения экологической обстановки в регионах Казахстана и развития возобновляемых источников энергии. В мероприятии приняли участие руководители центральных госорганов, НПП "Атамекен", крупных отраслевых центров и ассоциаций, а также представители ООН, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова доложила, что в рамках реализации одноименной концепции за прошедшие 10 лет удалось сократить энергоемкость экономики на 36,7% от уровня 2008 года, довести долю ВИЭ до 4,5%. Кроме того, площадь лесов была доведена до 5%, а доля особо охраняемых природных территорий – более чем до 10% от территории республики.

Вместе с тем в рамках актуализации концепции после принятия Стратегии достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года планируется довести показатель переработки и утилизации коммунальных отходов до 40% к 2030 году, а в долгосрочной перспективе – до 60% к 2050 году. Охват населения услугами сбора и вывоза отходов должен достичь 100% к 2040 году за счет организации централизованной системы в сельских населенных пунктах.

При этом долю переработки и утилизации промышленных отходов планируется довести до 60% к 2050 году путем стимулирования внедрения наилучших доступных технологий на предприятиях. Наряду с этим будет проводиться работа по рекультивации и строительству новых полигонов ТБО.

В рамках реализации обновленной концепции будут приняты меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в частности, за счет модернизации ТЭЦ и перехода на газовое топливо, защите охраняемых природных участков, редких видов растений и животных, а также расширению площади лесов.

Реализация благоприятных для экологии мер запланирована также в сферах сельского хозяйства, энергетики и управления водными ресурсами.

Премьер-министр подчеркнул, что «зеленая экономика» является одним из важных инструментов устойчивого развития страны в целом. В этой связи достижение целей и индикаторов, поставленных в концепции, потребует значительного изменения траектории развития экономики Казахстана.

«В результате этого улучшатся условия жизни населения, состояние атмосферного воздуха, управление отходами, использование водных и земельных ресурсов», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер поручил Минэкологии ускорить актуализацию концепции и до 1 декабря внести проект в Аппарат Правительства.

На заседании также были обсуждены планы и принимаемые меры по дальнейшему развитию возобновляемых источников энергии. Было отмечено, что на сегодня в республике работают 132 объекта ВИЭ суммарной мощностью 2525 МВт. Запуск новых объектов идет с опережением плановых показателей. В целом к 2027 году планируется ввести еще 6720 МВт возобновляемой генерации.

Глава Правительства обозначил важность синхронизации секторов традиционной и возобновляемой энергетики, а также стимулирования развития малых установок ВИЭ на уровне домохозяйств, малого, среднего бизнеса и фермерских хозяйств.