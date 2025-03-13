Улучшить систему соцподдержки Статьи 13 марта 2025 г. 4:30 1 Фарид Юмашев Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Главы государства в части совершенствования системы социальной поддержки населения. фото пресс-службы Премьер-министра РК Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова представила новые подходы, основанные на цифровых решениях, позволяющих исключить дублирование мер поддержки и повысить эффективность распределения социальных благ согласно принципу социальной справедливости. По состоянию на март текущего года в Казахстане более 4 млн граждан охвачены различными мерами социальной поддержки, включая адресную помощь, выплаты многодетным семьям, пособия по инвалидности, дородовые и послеродовые выплаты, поддержку малоимущих. При этом анализ данных «Цифровой карты семьи» демонстрирует, что только 564 тыс. граждан относятся к категориям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. В этой связи рассмотрен механизм, нацеленный на переход от категориального принципа оказания социальной помощи к критериям реальной нуждаемости. Внимание также было уделено решению проблемы региональных диспропорций в охвате нуждающихся граждан. В частности, озвучены идеи по унификации видов и количества выплат вне зависимости от регионов и городов. Олжас Бектенов подчеркнул, что приоритетом работы Правительства является охват нуждающихся граждан мерами поддержки для дальнейшего перехода их в категории с удовлетворительным уровнем жизни. Для этого министерствам труда и соцзащиты населения, цифрового развития дано указание в ближайшее время завершить работы по детальному анализу благосостояния для оценки уровня нуждаемости. Отдельную работу поручено провести по тем гражданам, кто пока не включен в информационную систему как нуждающийся, сообщила пресс-служба руководителя Правительства. #совещание #Олжас Бектенов