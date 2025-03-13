Улучшить систему соцподдержки

Статьи
1
Фарид Юмашев

Премьер-министр Олжас ­Бектенов провел совещание по исполнению поручений Главы государства в части совершенствования системы социальной поддержки населения.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Министр труда и социальной защиты населения Светлана ­Жакупова представила новые подходы, основанные на цифровых решениях, позволяющих исключить дублирование мер поддержки и повысить эффективность распределения социальных благ согласно принципу социальной справедливости.

По состоянию на март ­текущего года в Казахстане более 4 млн граж­дан охвачены различными мерами социальной поддержки, включая адресную помощь, выплаты многодетным семьям, пособия по инвалидности, дородовые и пос­леродовые выплаты, поддержку малоимущих.

При этом анализ данных «Цифровой карты семьи» демонстрирует, что только 564 тыс. граждан относятся к категориям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. В этой связи рассмотрен механизм, нацеленный на переход от категориального принципа оказания социальной помощи к критериям реальной нуждаемости.

Внимание также было уделено решению проблемы региональных дис­пропорций в охвате нуждающихся граждан. В частности, озвучены идеи по унификации видов и количества выплат вне зависимости от регионов и городов.

Олжас Бектенов подчеркнул, что приоритетом работы Правительства является охват нуждающихся граж­дан мерами поддержки для дальнейшего перехода их в категории с удовлетворительным уровнем жизни. Для этого министерствам труда и соцзащиты населения, цифрового развития дано указание в ближайшее время завершить работы по детальному анализу благосостояния для оценки уровня нуждаемости.

Отдельную работу поручено провести по тем гражданам, кто пока не включен в информационную систему как нуждающийся, сообщила пресс-служба руководителя Правительства.

#совещание #Олжас ­Бектенов

Популярное

Все
Бизнес нуждается в равных условиях развития
Дисциплина и знания на первом месте
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Путь творчества – путь новаторства
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Глава государства посетил праздничный концерт
Сенатор предлагает госмонополию в сфере повышения квалификации педагогов
Обеспечить безопасность, не ограничивая развитие
Спасибо вам за подвиг!
Трамп может вывести американские войска из Германии
Токаев поговорил с Путиным по телефону
Нацгвардия придет на помощь
Интернет-мошенники активизировались
Как обратиться к микрофинансовому омбудсману
Для наших мам!
Защитить людей от паводка
От культурного шока до успеха: история казахской девушки, открывшей бизнес в США
Воспитанники детского дома № 1 продолжат жить и учиться в Алматы
Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом
Прозрачность и честность во всех сферах жизни
Сенат ратифицировал ряд соглашений с Катаром о сотрудничестве по уголовным делам
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений

Читайте также

Дисциплина и знания на первом месте
Министр обороны РК анонсировал расширение полномочий Комите…
Свыше 200 гвардейцев учатся в зарубежных военных вузах
Глава КМГ пригласил арабскую ADNOC инвестировать в нефтегаз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]