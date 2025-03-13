Улучшить систему соцподдержки

Министр труда и социальной защиты населения Светлана ­Жакупова представила новые подходы, основанные на цифровых решениях, позволяющих исключить дублирование мер поддержки и повысить эффективность распределения социальных благ согласно принципу социальной справедливости.

По состоянию на март ­текущего года в Казахстане более 4 млн граж­дан охвачены различными мерами социальной поддержки, включая адресную помощь, выплаты многодетным семьям, пособия по инвалидности, дородовые и пос­леродовые выплаты, поддержку малоимущих.

При этом анализ данных «Цифровой карты семьи» демонстрирует, что только 564 тыс. граждан относятся к категориям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. В этой связи рассмотрен механизм, нацеленный на переход от категориального принципа оказания социальной помощи к критериям реальной нуждаемости.

Внимание также было уделено решению проблемы региональных дис­пропорций в охвате нуждающихся граждан. В частности, озвучены идеи по унификации видов и количества выплат вне зависимости от регионов и городов.

Олжас Бектенов подчеркнул, что приоритетом работы Правительства является охват нуждающихся граж­дан мерами поддержки для дальнейшего перехода их в категории с удовлетворительным уровнем жизни. Для этого министерствам труда и соцзащиты населения, цифрового развития дано указание в ближайшее время завершить работы по детальному анализу благосостояния для оценки уровня нуждаемости.

Отдельную работу поручено провести по тем гражданам, кто пока не включен в информационную систему как нуждающийся, сообщила пресс-служба руководителя Правительства.