Умер известный химик и профессор Едил Ергожин

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Умер известный казахстанский химик, доктор наук, профессор Едил Ергожин. Информацию подтвердили в Национальной академии наук РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.    

"К сожалению, умер сегодня. Нам сообщили, что от коронавируса", – сообщили в НАН РК.

Едил Ергожаевич Ергожин родился 7 ноября 1941 года в селе Екпинди Ескельдинском районе Алматинской области. Советский и казахский химик. Доктор химических наук (1974), профессор (1978), лауреат Государственной премии КазССР в области науки и техники (1982), член-корреспондент АН КазССР (1983), заслуженный деятель науки КазССР (1984), академик HAH PK (1989), заслуженный изобретатель Республики Казахстан (2014).

Выпускник КазГУ им. СМ. Кирова (1963), поступил в аспирантуру ИХН АН КазССР. Первым из казахстанских химиков опубликовал фундаментальную обзорную статью "Окислительно-восстановительные полимеры" в журнале АН СССР "Успехи химии" (1965) и защитил кандидатскую диссертацию (1966).

В разное время был ректором КазГУ им. СМ.Кирова, генеральным директором и заведующим лабораторией ионообменных смол и мембран АО "Институт химических наук им. А. Б. Бекту-рова", вице-президентом HAH PK,вице-министром образования и науки РК.

Руководил рабочей группой по разработке проектов Закона Республики Казахстан "О науке", Концепции научной и научно-технической политики Республики Казахстан и Государственной программы "Наука".

Под руководством Е. Е. Ергожина определены приоритетные направления фундаментальных исследований в республике до 2010 года, организован конкурсный отбор программ на проведение фундаментальных, прикладных и инновационных исследований, разработано положение и проведён конкурс именных стипендий Ш.Уалиханова, К.Сатпаева, Д.Кунаева, М.Ауэзова для выдающихся и молодых ученых.

Он был ответственным за организацию и издание 10-томного энциклопедического справочника "Суверенному Казахстану — 10 лет" (2001). Был членом организационных комитетов более 15 международных научных конференций и симпозиумов за рубежом, редколлегий международных научных журналов в области химии полимеров, ионного обмена и мембранных технологий.

Им подготовлены 13 докторов, 95 кандидатов химических наук и 4 доктора философии (PhD).

Автор 32 фундаментальных монографий, 7 учебников, 72 обзорных статей, 1410 научных статей, из них более 550 — международные, получено 348 авторских свидетельств СССР, предпатентов, патентов, инновационных патентов РК и зарубежных стран.

Под редакцией академика НАН РК Е. Е. Ергожина изданы более 20 монографий, биобиблиографий, избранные научные труды ведущих ученых – химиков Казахстана, материалы республиканских и международных конференций.

О жизни и деятельности Е. Ергожина написаны 3 книги, более 200 статей в различных энциклопедиях, журналах и газетах.

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