Умер известный казахстанский поэт, хореограф и сценарист Дюсенбек Накипов

Фото: Aleksey Azarov (RFE/RL)
26 мая скончался известный казахстанский поэт, хореограф и сценарист Дюсенбек Накипов. Об этом сообщил его племянник Жанибек Алимбаев в Facebook, передает Kazpravda.kz
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"Скончался сегодня, 26.05.2021 года, мой дядя Дюсенбек Накипов – поэт, хореограф-либреттист, сценарист и просто человек с большим сердцем", – написал Жанибек Алимбаев.
Он напомнил, что Дюсенбек Накипов окончил Хореографическое училище Большого театра (ныне Московская академия классического танца), в котором учился вместе с актрисой Натальей Аринбасаровой (1964), и факультет журналистики КазГУ имени аль-Фараби (1985).
Дюсенбек Накипов был солистом балета ГАТОБ имени Абая (1964-1986), главным редактором творческого объединения "Алем" киностудии "Казахфильм" имени Ш.Айманова (1987-1991).
"Организатор ряда международных культурных и гуманитарных программ. Председатель Союза хореографов Казахстана, президент Международного фестиваля "Приз традиций". (...) Ваши знания, познания и глубина мыслей поражали нас всех. Уважаемый и всеми нами любимый дядя Дюсенбек, нам Вас будет не хватать!" – добавил Жанибек Алимбаев.