Об этом в субботу, 20 сентября, говорится в сообщении главы Роскосмоса Олега Остапенко, опубликованном на сайте агентства.
"На 73-м году жизни скоропостижно скончался Герой Советского Союза,
летчик–космонавт СССР, командир экипажа первой основной экспедиции
долговременной орбитальной станции "Салют-7" Анатолий Николаевич
Березовой", – сообщается на сайте Роскосмоса.
Остапенко отметил
профессионализм Анатолия Березового и его вклад в развитие отечественной
космической программы.
Анатолий Березовой был командиром первой основной экспедиции
долговременной орбитальной станции "Салют-7" с мая по декабрь 1982 года.
13 июля Березовой вместе с бортинженером Валентином Лебедевым
осуществили выход в открытый космос продолжительностью порядка двух с
половиной часов. Длительность всего космического полета составила
211 суток.