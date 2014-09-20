В мире Умер космонавт Анатолий Березовой

Об этом в субботу, 20 сентября, говорится в сообщении главы Роскосмоса Олега Остапенко, опубликованном на сайте агентства.



"На 73-м году жизни скоропостижно скончался Герой Советского Союза, летчик–космонавт СССР, командир экипажа первой основной экспедиции долговременной орбитальной станции "Салют-7" Анатолий Николаевич Березовой", – сообщается на сайте Роскосмоса.



Остапенко отметил профессионализм Анатолия Березового и его вклад в развитие отечественной космической программы. Анатолий Березовой был командиром первой основной экспедиции долговременной орбитальной станции "Салют-7" с мая по декабрь 1982 года. 13 июля Березовой вместе с бортинженером Валентином Лебедевым осуществили выход в открытый космос продолжительностью порядка двух с половиной часов. Длительность всего космического полета составила 211 суток.