"Умную" школьную сумку с дистанционным управлением изобрел учащийся из Туркестана

Фото пресс-службы Министерства просвещения РК

Ученик школы "Төрткүл" Айтуар Советбек впервые протестировал свое изобретение по пути в школу и продемонстрировал его на уроке. Сумка успешно продвигается по неровным дорогам.



Идея создания "умной" сумки возникла у юного туркестанца год назад, когда он попал в автомобильную аварию и перенес серьезную операцию. Врачи запретили школьнику поднимать тяжести, в том числе книги и тетради. Не желая пропускать занятия, Айтуар нашел выход из ситуации.

"Трудно заниматься дома, чувствуешь себя не в своей тарелке. Ходить в школу здоровье не позволяет, нужен кто-то, кто будет носить мои школьные принадлежности. Семья не может быть со мной все время, у всех есть работа. Так и пришла мысль о сумке с дистанционным управлением для переноски книг. Сначала попытался сделать ее из бумаги и картона. Проверил эффективность пластиковой коробки, используя несколько других материалов. Моя первая сумка – из пластика, в нее кладу свои книги и тетради, а подниматься по лестнице мне помогают одноклассники", – говорит Айтуар.



Мать Айтуара поддерживает начинания сына и занимается дизайном "умных" сумок. Она помогала при работе над внешним видом первой сумки.

Сейчас туркестанский школьник работает над совершенствованием мобильной сумки: в планах создать механизм для передвижения сумки по лестнице и выпустить продукт на продажу.