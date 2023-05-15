Уникальные камни вывозили из Долины шаров в Мангистау

В Мангистауской области полиция нашла нарушителей, вывозивших камни из знаменитого урочища Торыш, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео instagram.com/travelove100/

Урочище Торыш знаменито своими загадочными каменными шарами (конкрециями).

Вопиющий факт разрушения этой одной из главных туристических дестинаций Мангистау обнародовал в своем аккаунте в Instagram казахстанский блогер Асет Мурзабаев. На видео запечатлен автомобиль с уникальным круглым камнем в кузове.

Полиция выявила это видео при мониторинге соцсетей и установила личность водителя.

С нарушителями, которые забирали камни из Долины шаров, провели профилактическую беседу. Камни будут возвращены на место, заключили в полиции.