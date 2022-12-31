Уникальный институт курортологии появился в Казахстане

В НИИ будут разрабатывать специальные программы для лечения и реабилитации детей и взрослых.

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В Минздраве сообщили, что на базе центра реабилитации "Бурабай" создали первый в стране научно-исследовательский институт курортологии и медицинской реабилитации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inastana.kz.

НИИ будет проводить научные, экспертные и комплексные исследования природных лечебных грязей, минеральных вод, климатических особенностей регионов. И всё это для "развития санаторно-курортной отрасли".

"Для достижения результатов терапии и повышения эффективности в оказании лечебной и санаторно-реабилитационной помощи должен соблюдаться принцип преемственности на этапах: поликлиника — стационар — санаторий. Именно с соблюдением этого принципа достигается единая тактика в лечении пациентов и профилактике заболеваний", - отмечают в Минздраве.

Директора центра реабилитации заявила о планах разработать специальные программы для лечения и реабилитации детей и взрослых. Правда, в чём будет их уникальность, пока не сообщается.