Универсиада - 2025: сборная Казахстана обыграла Чехию

Хоккей,Спорт
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Сборная РК завершила свое выступление на Универсиаде на пятом месте

Фото: пресс-служба КФХ

В матче за пятое место на Зимней Универсиаде сборная Казахстана сыграла с Чехией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея

Ранее на групповом этапе хоккеисты потерпели поражение от этой команды, напомнили в КФХ.

К середине матча счет стал 2:2, голами отметились Олег Бойко и Андрей Буяльский, а на старте третьего периода Денис Чапоров вывел команду вперед, позднее Семен Симонов оформил дубль за 6 секунд.

Таким образом, сборная Казахстана одержала победу и завершила свое выступление на Универсиаде на пятом месте.

Чехия - Казахстан - 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

0:1 - 21:26 - Бойко (Гусейнов, Тютюньков)
1:1 - 26:32 - Мача (Коблизек)
1:2 - 30:40 - Буяльский
2:2 - 32:51 - Хасман (Кремлачек)
2:3 - 42:30 - Чапоров (Шульга)
2:4 - 53:39 - Симонов (Бейсембаев)
2:5 - 53:45 - Симонов (Большедворский)

Вратари: Калиста - Павленко

#победа #Чехия #хоккей #Универсиада

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