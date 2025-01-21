Универсиада - 2025: сборная Казахстана обыграла Чехию

Сборная РК завершила свое выступление на Универсиаде на пятом месте
В матче за пятое место на Зимней Универсиаде сборная Казахстана сыграла с Чехией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея
Ранее на групповом этапе хоккеисты потерпели поражение от этой команды, напомнили в КФХ.
К середине матча счет стал 2:2, голами отметились Олег Бойко и Андрей Буяльский, а на старте третьего периода Денис Чапоров вывел команду вперед, позднее Семен Симонов оформил дубль за 6 секунд.
Таким образом, сборная Казахстана одержала победу и завершила свое выступление на Универсиаде на пятом месте.
Чехия - Казахстан - 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)
0:1 - 21:26 - Бойко (Гусейнов, Тютюньков)
1:1 - 26:32 - Мача (Коблизек)
1:2 - 30:40 - Буяльский
2:2 - 32:51 - Хасман (Кремлачек)
2:3 - 42:30 - Чапоров (Шульга)
2:4 - 53:39 - Симонов (Бейсембаев)
2:5 - 53:45 - Симонов (Большедворский)
Вратари: Калиста - Павленко