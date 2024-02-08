Упрощенное налогообложение электронных услуг вводят страны ЕАЭС

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированный Мажилисом Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МТИ РК

Целью закона является внедрение национального механизма упрощённой постановки на налоговый учет и уплаты налога на добавленную стоимость на электронные услуги.

Задачами закона являются создание равных условий налогообложения как внутри Евразийского экономического союза, так и с третьими странами с прозрачным и четким механизмом уплаты НДС, упрощение налогового администрирования, облегчение ведения бизнеса в области реализации электронных услуг.

Закон предусматривает формирование перечня услуг, оказываемых в электронной форме (всего 14 услуг), определение порядка и условий места ведения деятельности при оказании услуг в электронной форме, а также определение порядка уплаты НДС при оказании услуг в электронной форме.