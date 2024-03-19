Упрощенный порядок грузоперевозок в Китай продлили до июня 2025 года

С момента вступления упрощенки выдано 113 тыс. бланков непосредственно на пунктах пропуска, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан продлил пилотный проект по выдаче разрешения отечественным перевозчикам на проезд по территории иностранного государства.

Напомним, проект реализуется с 19 апреля 2023 года.

«Данный механизм показал положительный эффект и позволил добросовестным перевозчикам упростить грузоперевозки с КНР, а также исключил спекуляцию местами в очереди и бланками разрешений», - говорится в сообщении комитета госдоходов.

С момента вступления в силу данного приказа выдано 113 тыс. бланков непосредственно на пунктах пропуска по факту выезда транспортных средств.

«В связи с этим принято решение о продлении приказа до 1 июня 2025 года», - отметили в ведомстве.

Подобный механизм выдачи иностранных бланков разрешений внедряется также в пунктах пропуска между Узбекистаном и Казахстаном. Узбекские бланки будут выдаваться в электронном формате.