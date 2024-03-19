Упрощенный порядок грузоперевозок в Китай продлили до июня 2025 года

С момента вступления упрощенки выдано 113 тыс. бланков непосредственно на пунктах пропуска, передает Kazpravda.kz
Казахстан продлил пилотный проект по выдаче разрешения отечественным перевозчикам на проезд по территории иностранного государства.
Напомним, проект реализуется с 19 апреля 2023 года.
«Данный механизм показал положительный эффект и позволил добросовестным перевозчикам упростить грузоперевозки с КНР, а также исключил спекуляцию местами в очереди и бланками разрешений», - говорится в сообщении комитета госдоходов.
С момента вступления в силу данного приказа выдано 113 тыс. бланков непосредственно на пунктах пропуска по факту выезда транспортных средств.
«В связи с этим принято решение о продлении приказа до 1 июня 2025 года», - отметили в ведомстве.
Подобный механизм выдачи иностранных бланков разрешений внедряется также в пунктах пропуска между Узбекистаном и Казахстаном. Узбекские бланки будут выдаваться в электронном формате.
«Вместе с тем, в течение 2024 года планируется перевести в электронный формат бланки разрешений, выдаваемые на пунктах пропуска между КНР и РК. Иностранный бланк разрешения, выдаваемый на государственной границе, возврату не подлежит», - уточнили в комитете госдоходов.