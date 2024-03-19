Упрощенный порядок грузоперевозок в Китай продлили до июня 2025 года

Транспорт
86
Дана Аменова
Корреспондент

С момента вступления упрощенки выдано 113 тыс. бланков непосредственно на пунктах пропуска, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан продлил пилотный проект по выдаче разрешения отечественным перевозчикам на проезд по территории иностранного государства.

Напомним, проект реализуется с 19 апреля 2023 года.

«Данный механизм показал положительный эффект и позволил добросовестным перевозчикам упростить грузоперевозки с КНР, а также исключил спекуляцию местами в очереди и бланками разрешений», - говорится в сообщении комитета госдоходов.

С момента вступления в силу данного приказа выдано 113 тыс. бланков непосредственно на пунктах пропуска по факту выезда транспортных средств.

«В связи с этим принято решение о продлении приказа до 1 июня 2025 года», - отметили в ведомстве.

Подобный механизм выдачи иностранных бланков разрешений внедряется также в пунктах пропуска между Узбекистаном и Казахстаном. Узбекские бланки будут выдаваться в электронном формате.

«Вместе с тем, в течение 2024 года планируется перевести в электронный формат бланки разрешений, выдаваемые на пунктах пропуска между КНР и РК. Иностранный бланк разрешения, выдаваемый на государственной границе, возврату не подлежит», - уточнили в комитете госдоходов.

#КНР #грузоперевозки #упрощенный режим

Популярное

Все
Тонул на глазах у публики
Как лудоман себе в карты запретил играть
«Старая гвардия» Казправды
Моцарт от бокса
Казахский Пушкин или второй после Абая
Открыть экзаменационные классы в районных ЦОНах просят преподаватели автошкол СКО
Алименты от осужденных
Павлодарской прокуратурой пресечена растрата свыше 1 млрд тенге для выкупа земель под строительство ГРЭС-3
Геологоразведка: наращивать инвестиции
Апелляционная коллегия военного суда ужесточила наказание по делу о пожаре и взрывах на военных складах под Таразом
Окна возможностей для региона
С прицелом на импортозамещение
Иртыш: кто останется в рулевой рубке?
Трансформация Казахстана: к обновленному справедливому обществу
Сидя на коне можно завоевать империю, но нельзя ею управлять, сидя на коне. Что мы знаем об Улусе Джучи?
Условия для успешного нациестроительства
Комплекс антиинфляционных мер пересмотрят в Казахстане
Нужно творить красоту!
Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида
Умерших и переехавших граждан прикрепила к себе клиника Астаны
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Творил несмотря на запреты
Красиво шить не запретишь
Число погибших жителей Газы перевалило за 31 тысячу
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
Президент предложил изменить герб Казахстана
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
Кодекс преткновения
Куда уходит Каспий?
Робот-броневик с пулемётом собрали солдаты в Актау
Берут одни, отдают другие
Пять путевок на ОИ-2024 завоевали казахстанские боксеры
Массовая драка в одном из карагандинских ресторанов попала на видео
Выбери меня: как в области Жетысу выбирали самую лучшую невестку
Казахстанские боксеры завоевали пять олимпийских лицензий на турнире в Италии
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Какого цвета «честный» мед?
Откуда берет корни название города Костанай
Доверие основывается на справедливости
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети

Читайте также

Столичные автобусы будут курсировать на Наурыз по расписани…
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Выдачу иностранных бланков разрешений в пунктах пропуска оп…
Первый рейс Air Asia X прибыл из Куала-Лумпура в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]