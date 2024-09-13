Упрощенный таможенный коридор установят в странах ОТГ

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию соглашения между правительствами государств – членов Организации тюркских государств (ОТГ) о создании упрощенного таможенного коридора, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Как отмечается в заключении к документу, основными целями закона являются повышение эффективности и сокращение сроков проведения таможенного контроля посредством электронного обмена сведениями по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями государств-участников.

Согласно соглашению, ускоряется совершение таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру в таможенных органах государств-участников, сокращается количество документов, необходимых для совершения таможенных операций и таможенных процедур, минимизируется применение форм и методов таможенного контроля на основе анализа информации о товарах с применением системы управления рисками.