Ура, каникулы!

Благодаря Меморандуму о взаимном сотрудничестве между Министерством обороны и Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка уже налажена практика предоставления отсрочки платежей по банковским займам и микрокредитам военнослужащим срочной службы.

В итоге уже предоставлена отсрочка по кредитным займам солдатам на сумму 1 млрд 875 млн тенге. В настоящий момент на рассмотрении в банках и микрокредитных организациях находятся заявления еще около 5 тыс. военнослужащих на сумму 1,6 млрд тенге.

Вместе с тем инициатива оборонного ведомства требует законодательного закрепления и совместного технического решения заинтересованных организаций. В этой связи Минобороны инициировало внесение новой статьи 50-1 в Закон РК «О воинской службе и статусе военнослужащего». Законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

Кроме того, Минобороны вышло с предложениями к Агентству РК по регулированию и развитию финансового рынка по внесению дополнений в статью 34 Закона РК «О банках и банковской деятельности» и пункт 2 статьи 7 Закона РК «О микрофинансовой деятельности». В нормах, устанавливающих порядок отсрочки платежа по основному долгу и вознаграждению, оборонное ведомство помимо солдат в число заемщиков предлагает включить лиц, призванных на воинские сборы.

Подразумевается, что отсрочка будет предоставлена на весь период службы или воинских сборов. При этом обмен сведениями должен осуществляться путем взаимодействия информационных систем заинтересованных органов.

Для автоматизации процессов департамент организационно-мобилизационной работы совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и АО «Государственное кредитное бюро» разработал алгоритм взаимодействия в проактивном формате. Пилотный проект по предоставлению кредитных каникул в автоматическом режиме будет запущен в 2024 году. Алгоритм прекращения кредитных каникул уволенным до истечения года аналогичен, при этом вместо даты призыва будет передана дата увольнения с воинской службы.