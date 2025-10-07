фото Ерлана Омара

В мероприятии приняли участие крупнейшие аграрные компании, в том числе из Казах­стана, России, Китая, стран Европы. Agricom выступает в роли отраслевой площадки, где озвучиваются прогнозы по урожайности и качеству зерна нового сезона, делается обзор ценовой динамики на внутреннем и экспортном рынках, осуществляется анализ логистической ситуации.

Конференция началась с сессии, посвященной оценке урожая нынешнего года и перспективам торговли зерном в 2025⁄2026 маркетинговом году. Основным стало выступление руководителя Комитета аналитики Зернового союза РК Евгения Карабанова, который отметил, что площади зерновых культур в Казахстане в 2025 году составили 15 млн 266 тыс. га, в том числе пшеницы – 12 млн 275 тыс. га (-5% к уровню прошлого года), ячменя – 2 млн 316 тыс. га (+1,4%), прочих зерновых культур (овса, ржи, кукурузы, риса, гречихи, проса) – 675 тыс. га (-5% ).

В целом ожидается получение урожая на уровне прошлого года. По прогнозу Комитета аналитики Зернового союза РК, валовой сбор зерновых в Казахстане в нынешнем году составит 22 млн 99 тыс. тонн, в том числе пшеницы – 17,2 млн тонн.

За прошедший маркетинговый год экспорт всей пшеницы (мягкой + твердой) составил более 7,6 млн тонн. Ее основными покупателями традиционно стали страны Центральной Азии: Узбекистан – 3,79 млн тонн (50% от общего объема экспорта), Таджикистан – 1,31 млн тонн (17%), Афганистан – 347 тыс. тонн, Кыргызстан – 200 тыс. тонн, Туркменистан – 52 тыс. тонн. Впервые за долгое время большой объем казахстанской пшеницы импортировали Азербайджан и Грузия.

В прошедшем сезоне появились новые или давно забытые покупатели казахстанской пшеницы в странах Евросою­за – Бельгия, Португалия, Норвегия, Нидерланды, а также Великобритания, Вьетнам, Египет, Марокко и Алжир. Это произошло благодаря субсидированию транспортных расходов при отгрузке пшеницы на дальние рынки. Уменьшение экспорта пшеницы в Китай компенсировано кратным увеличением поставок пшеничной и кормовой муки.

Консервативный прогноз экспорта всей пшеницы в текущем маркетинговом году – 6 млн тонн. Основные направления – страны Центральной Азии.

По информации Евгения Карабанова, пшеничной муки в текущем маркетинговом году было произведено 3 466 тыс. тонн, что на 4% больше, чем в минувшем сезоне. Основными ее покупателями стали: Афганистан – 1 млн 75 тыс. тонн (59% от всего объема экспорта), Узбекистан – 437 тыс. тонн (24%), Таджикистан – 49 тыс. тонн.

При этом Афганистан снизил объем закупки казахстанской муки на 15% за счет увеличения ее импорта из Узбекистана, причем там данный продукт производится в основном из казахстанской пшеницы.

В итоге совокупная доля экспорта казахстанской муки в названные три страны в прошедшем сезоне составила 85%. Кроме того, экспорт пшеничной муки осуществлялся в Туркменистан, Кыргызстан и Китай, которые существенно нарастили объемы ее импорта из Казахстана. Прогноз производства муки в текущем маркетинговом году – 3,4 млн тонн, а экспорта – 1,85 млн тонн.

Основные направления экспорта пшеничной муки – страны Центральной Азии. Безусловный товарный хит последних двух лет – кормовая мука – основной ингредиент при производстве кормов для сельскохозяйственных животных, птицы и аквакультуры. Объем ее экспорта за прошедший маркетинговый год составил рекордные 2 млн 222 тыс. тонн, что в 2,8 раза больше уровня, дос­тигнутого сезоном ранее.

Почти вся эта продукция (99%) экспортирована в Китай. Основные районы потребления в КНР – Синьцзян-Уйгурский и Нинся-Хуэйский автономные районы, которые находятся на большом расстоянии от зернопроизводящих провинций КНР. Таким образом казахстанская кормовая мука оказывается для китайских комбикормовых заводов значительно дешевле, чем местное сырье.

Более 170 казахстанских производителей кормовой муки имеют аккредитацию для ее экспорта в Поднебесную. Ежемесячно строятся и открываются по два-три новых завода, в том числе с участием китайских инвесторов.

В те годы, когда собранный урожай пшеницы по качеству соответствует четверому и пятому классам, развитие производства кормовой муки выступает настоящей палочкой-выручалочкой для казахстанских фермеров. В случае отсутствия каких-либо ограничений на ее импорт от властей КНР, прогноз экспорта данной продукции из Казахстана в предстоящий маркетинговый год – 2,5 млн тонн.

Что касается масличных культур, то всего за год рост их посевов достиг «гигантских» масштабов – 46%. В том числе по льну – 55%, рапсу – 120%, подсолнечнику – 41%.

В общей сложности площади мас­личных культур занимают около 4 млн гектаров. Урожайность данной группы посевов ожидается в объеме 4,2 млн тонн. В связи с этим очень важно провести качественную уборку, просушить и сохранить выращенное. Однако, как было отмечено в аналитическом обзоре, существующие элеваторы и маслозаводы зачастую не справляются с большим потоком масличной продукции.

Приходится констатировать, что прог­рамма диверсификации посевов осуществляется быстрее, чем программа модернизации зернохранилищ. И из-за этого уже возникают проблемы.

Экспорт подсолнечного масла может составить порядка 700 тыс. тонн. Существующая годовая мощность переработки зерносемян – 4,1 млн тонн. В ближайшие годы появятся новые мощности еще на 1,7 млн тонн в год.

Ситуацию с элеваторами прокомментировала директор Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей Костанайской области Светлана Михайленко. По ее словам, хлебоприемные предприятия зачастую просто не принимают от фермеров урожай. Но не потому, что не желают, а в силу ограниченности по мощностям, сушке, силосам для хранения... В то же время трейдеры принимают урожай хозяйств для дальнейшей перепродажи в основном по зерновой расписке от элеваторов. В какой-то степени снять остроту проблемы помогают мельницы, которые берут на себя часть зерна.

Светлана Михайленко рассказала об ударе стихии, который ждал аграриев Костанайской области 29 сентября. В этот день в нескольких районах облас­ти выпал снег. На тот момент страда была далека от завершения: в среднем успели убрать лишь примерно 50–60% посевных площадей.

Под снегом оказалась и часть подсолнечника. Его еще надеются как-то спасти, но что касается полегшей пшеницы, то порядка 70% ее, скорее всего, безвозвратно потеряно.

– Учитывая климатические условия последних лет, необходимо обратить внимание на развитие льготного кредитования для фермеров именно в плане приобретения стационарных сушилок, при этом не ограничивая их в выборе, – считает глава ассоциации. – Хлебороб сам выберет то, что ему подходит. Для того чтобы рассчитаться за сушилки, нужны подъемные кредиты под 6 процентов годовых.

О необходимости продолжения поддержки государством АПК и зернового кластера говорили и другие спикеры конференции Agricom 2025. Зерносею­щие хозяйства страны участвуют в гос­программах, позволяющих укреплять материально-техническую базу, улучшать плодородие почв и повышать отдачу гектара. Экспорт зерна, как и готовой муки, растет благодаря выделяемым субсидиям Правительства. В общем, создаются весомые предпосылки для решения масштабных задач, которые стоят перед отраслью.