Ущерб от пожаров в Костанайской области еще подсчитывается – глава МНЭ

На вопрос о размере ущерба от пожара в Костанайской области министр национальной экономики РК Алибек Куантыров ответил, что власти ещё ведут подсчет, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Вопрос задали журналисты. Они поинтересовались, каков ущерб от пожаров в Костанайской области.

«Не знаю, пока считают», - коротко сказал Алибек Куантыров.

Между тем, по его словам, есть разные источники помощи пострадавшим от пожаров, в том числе благотворительные фонды.

«Что касается выделения денег непосредственно пострадавшим, то еще будет принято решение по данному вопросу. Плюс еще непосредственно из резерва (правительства - прим.ред.) планируются деньги после подсчета», - резюмировал глава МНЭ.