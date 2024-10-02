Ушел из жизни двукратный чемпион мира из Казахстана по паратаеквондо

Спорт
94
Дана Аменова
корреспондент

В Паралимпийском комитете РК отметили, что уход Нышана Омирали - огромная потеря для паралимпийского движения Казахстана и всего спортивного сообщества

Фото: Instagram/kazparalympics

Печальную новость о кончине 32-летнего казахстанского паратаеквондиста, двукратного чемпиона мира и участника летних Паралимпийских игр в Токио и Париже Нышана Омирали сообщили в Паралимпийском комитете РК, передает Kazpravda.kz

Он родился 11 мая 1993 года в Жамбылской области и посвятил свою жизнь спорту, пройдя путь от увлечения таеквондо в детстве до мирового признания. Под руководством своего первого тренера, покойного Ернура Серикбаевича Нарбекова, он начал свою карьеру, был мастером спорта международного класса, выступал в весовой категории +80 кг (класс K44).

Среди его наиболее значимых достижений:

- В 2014 году он впервые стал чемпионом мира по паратаеквондо, войдя в историю Казахстана как первый спортсмен, завоевавший этот титул.

- Бронзовый призёр Чемпионата Европы 2021 года (Стамбул), и многократный призёр Гран-при мира и чемпионатов Азии.

- Серебряный призёр Азиатских Параигр 2022 года (Ханчжоу).

- Дважды представлял Казахстан на Паралимпийских играх: в Токио-2020 и Париже-2024.

Лицензию на Париж-2024 Нышан получил благодаря своему высокому рейтингу, что стало результатом его упорной работы и неукротимого духа, отмечают в Паралимпийском комитете.

В интервью перед Паралимпиадой в Париже Нышан делился своими эмоциями о получении лицензии и мечтой завоевать золотую медаль. Он рассказал, как прошёл три этапа подготовки, включая сборы в Алматинской области и Ташкенте, и как важна для него была каждая медаль, особенно первая золотая медаль чемпионата мира и награда, выигранная в Турции в день рождения его матери, которую он посвятил ей.

#смерть #чемпион #кончина #паралимпиец #Нышан Омирали

Популярное

Все
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Путь к «зеленому» будущему
Жезказган увеличит потребление питьевой воды из подземных источников
«Золотой человек» в Китае
В Астане прошел открытый турнир по боксу среди юношей
Сохранить чистоту языка
Цена родительской беспечности
Поддержание мира требует слаженности действий
Обычный насморк может привести к тяжелым недугам и даже к летальному исходу
Социальное страхование: кто за что должен платить?
Нужен принцип справедливости и разумности
Так торговать нельзя!
Программа нового этапа экономического развития
Досрочно снять пенсионные накопления обещали жителям юга
Вознаграждение в обмен на оружие
На дорогах – недоучки
Идет по городу троллейбус-юбиляр!
Безбарьерная среда с… бордюрами
Матчи пройдут в Линце и Алматы
Семь сел остались без жителей
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Русская девушка с казахским менталитетом
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
«Нерушимое братство - 2024»: войска ОДКБ прибывают в Казахстан
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Астанинское дежавю
Вакцинация девочек против ВПЧ стартовала в Казахстане
Приучат ли тарифы к экономии?
Дайте бизнесу работать!
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Реинкарнация туранских «больших кошек»
Полсотни жертв мопедов
Тонкое искусство выстраивания коммуникаций
Новые звезды «Үркер-2024»
«Скорая помощь» будет работать по-новому в РК
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Паралимпиада: расписание на субботу
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес

Читайте также

Нурай Казнабек завоевала серебряную медаль на юниорском ЧМ …
Дияр Нургожай нокаутом выиграл поединок за контракт с UFC
В Астане прошел открытый турнир по боксу среди юношей
Бейбит Жукаев пробился в основу «Мастерса»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]