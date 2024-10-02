Ушел из жизни двукратный чемпион мира из Казахстана по паратаеквондо

В Паралимпийском комитете РК отметили, что уход Нышана Омирали - огромная потеря для паралимпийского движения Казахстана и всего спортивного сообщества

Фото: Instagram/kazparalympics

Печальную новость о кончине 32-летнего казахстанского паратаеквондиста, двукратного чемпиона мира и участника летних Паралимпийских игр в Токио и Париже Нышана Омирали сообщили в Паралимпийском комитете РК, передает Kazpravda.kz

Он родился 11 мая 1993 года в Жамбылской области и посвятил свою жизнь спорту, пройдя путь от увлечения таеквондо в детстве до мирового признания. Под руководством своего первого тренера, покойного Ернура Серикбаевича Нарбекова, он начал свою карьеру, был мастером спорта международного класса, выступал в весовой категории +80 кг (класс K44).

Среди его наиболее значимых достижений:

- В 2014 году он впервые стал чемпионом мира по паратаеквондо, войдя в историю Казахстана как первый спортсмен, завоевавший этот титул.

- Бронзовый призёр Чемпионата Европы 2021 года (Стамбул), и многократный призёр Гран-при мира и чемпионатов Азии.

- Серебряный призёр Азиатских Параигр 2022 года (Ханчжоу).

- Дважды представлял Казахстан на Паралимпийских играх: в Токио-2020 и Париже-2024.

Лицензию на Париж-2024 Нышан получил благодаря своему высокому рейтингу, что стало результатом его упорной работы и неукротимого духа, отмечают в Паралимпийском комитете.

В интервью перед Паралимпиадой в Париже Нышан делился своими эмоциями о получении лицензии и мечтой завоевать золотую медаль. Он рассказал, как прошёл три этапа подготовки, включая сборы в Алматинской области и Ташкенте, и как важна для него была каждая медаль, особенно первая золотая медаль чемпионата мира и награда, выигранная в Турции в день рождения его матери, которую он посвятил ей.