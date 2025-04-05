Ушел из жизни заслуженный работник МВД СССР

Память
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На 88-м году жизни скончался генерал-майор юстиции Алимжан Ахмадиевич Ахмадин

Фото: polisia.kz

Алимжан Ахмадин родился 15 ноября 1937 году в селе Кок-Тереке, Сергеевского района, Северо-Казахстанской области в семье сельского ветеринарного врача.

Милицейскую карьеру он начинал в Караганде. Более 20 лет работал в Карагандинской области, а его общий стаж службы в органах внутренних дел - более 40 лет.

Являлся членом президиума Совета ветеранов ДП города Алматы и членом Совета генералов Республики Казахстан.

Был награжден десятью медалями, в том числе "За отличную службу по охране общественного порядка", "За безупречную службу" 1-2-3 степеней, "Ветеран труда" и другими.

Ко Дню Республики Указом Президента РК Алимжан Ахмадиев был награжден орденом "Даңқ" 2 степени.

 

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