Ушла из жизни экс-главный редактор газеты "Казахстанская правда" Татьяна Костина

Скончалась бывший главный редактор газеты «Казахстанская правда» Татьяна Костина, сообщает Kazpravda.kz.

Глубокие соболезнования родным и близким известного журналиста, экс-главного редактора газеты «Казахстанская правда» Татьяны Костиной в связи с ее кончиной выразил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали.

«Обладатель ордена «Құрмет», медалей «За труд и доблесть», «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін», лауреат премии «Нұр Сұңқар» Татьяна Костина всю сознательную жизнь посвятила журналистике.

Благодаря большому профессионализму и человеческим качествам Татьяна Васильевна пользовалась заслуженным авторитетом, вложила немало сил в развитие газеты «Казахстанская правда», проработав в издании бессменным редактором почти 15 лет.

Уход из жизни Татьяны Васильевны – большая утрата для всего медиасообщества Казахстана», – написал глава МИОР на своей странице в Facebook.