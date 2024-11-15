Усиление экспертного трека

Документ подписали в Астане главы двух структур – директор КИСИ Еркин Тукумов и президент Национальной политической академии им. Хо Ши Мина, председатель Центрального теоретичес­кого совета Вьетнама Нгуен Суан Тханг.

– Мы предлагаем провести серию онлайн-сессий, фокусируясь на конкретных вопросах в формате Chatham House. В них могли бы участвовать не только руководители, но и научные сотрудники для обсуждения актуальных тем, таких как агропромышленное развитие, обрабатывающая промышленность, возможности инвестиционного и инфраструктурного сотрудничества. Нам интересно и важно видение Вьетнама по глобальной повестке. Мы рассчитываем на обмен мнениями по вопросам азиатской безопасности, – отметил директор КИСИ, говоря о перспективах развития экспертно-аналитического сотрудничества.

Укрепление взаимодействия на экс­пертном треке направлено на поддерж­ку развития межгосударственного казахско-вьетнамского сотрудничества и связей, которые в последние годы значительно активизировались. В том числе уверенный рост демонстрирует торгово-экономическое взаимодействие: в первом полугодии 2023 года товаро­оборот был на уровне 610 млн долларов, увеличившись в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но потенциал сотрудничества у двух стран гораздо больше. И эксперты в том числе помогут найти пути для реализации имеющихся возможностей.

В целом, как отмечалось на встрече, Вьетнам является одним из важнейших партнеров Казахстана в регионе Юго-Восточной Азии. А тот факт, что приезд вьетнамской делегации в Астану был приурочен к 65-летию первого визита Хо Ши Мина в КазССР в 1959 году, крас­норечиво свидетельствует, что казахско-вьетнамское сотрудничество имеет долгую и хорошую историю, которая успешно продолжается и развивается. Прошлогодний визит Президента

Касым-Жомарта Токаева в Ханой открыл в двустороннем взаимодействии новую страницу, страны наметили перспективные направления сотрудничества и договорились ускорить его.

Со своей стороны доктор Нгуен Суан Тханг рассказал о развитии Вьетнама на современном этапе и также обратил особое внимание на динамичное расширение сотрудничества его страны с Казахстаном.

– У наших стран давние добрые и хорошие отношения, есть огромный потенциал для дальнейшего развития сотрудничества, в том числе в экспертно-аналитической сфере, – подчеркнул он.

Также в рамках визита вьетнамской делегации состоялся семинар, посвященный перспективам экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества двух стран и углублению взаи­модействия в образовании, науке и по линии академического обмена.