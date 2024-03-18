Казахстанцы смогут запретить себе азартные игры через eGov mobile

Цифровизация, Госуслуги
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Дана Аменова
Корреспондент

Раньше ограничения оформлялись в бумажном формате в течение 8 рабочих дней

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, Минтуризма совместно с Минцифры и АО «Национальные информационные технологии» завершили работу по автоматизации услуги по самостоятельному ограничению граждан и резидентов РК от участия в азартных играх и пари, сообщает Kazpravda.kz.

Теперь граждане Казахстана, а также иностранцы, постоянно проживающие на территории РК, могут подать заявление о добровольном ограничении своего участия в азартных играх и пари на срок от 6 до 12 месяцев через мобильное приложение eGov mobile.

Процедура предусмотрена статьей 15-1 Закона «Об игорном бизнесе» и до автоматизации осуществлялась в бумажном формате в течение 8 рабочих дней.

«Новая услуга значительно сокращает срок обработки заявлений и упрощает процедуру самоограничения от участия в азартных играх, что позволит всем гражданам, прежде всего чрезмерно увлекающимся азартными играми, мгновенно заблокировать себе доступ ко всем легальным игорным заведениям и сайтам лицензированных букмекерских контор», — отметили в Минтуризма.

Для ограничения себя от участия в азартных играх гражданину или резиденту РК достаточно скачать на свой телефон мобильное приложение eGov mobile и иметь электронную цифровую подпись. Заявление подается онлайн посредством подписания заявки ЭЦП. После подачи, заявление моментально регистрируется сервисом и подавший заявление вносится в список ограниченных от участия в азартных играх и пари, сроком от 6 месяцев до 1 года без права отзыва заявления. При этом, до истечения срока ограничения участия в азартных играх и пари можно подать заявление о продлении ограничения.

В соответствии с Законом «Об игорном бизнесе» сведения о вошедших в список, являются конфиденциальными. Соответственно, доступ к таким сведениям имеют только авторизованные сотрудники министерства, а также лицензированные организаторы игорного бизнеса по отдельным запросам в рамках проверки данных посредством ввода ИИН желающего принять участие в азартной игре, на предмет его наличия в списке.

Таким образом, каждый запрос субъектов игорного бизнеса будет обрабатываться индивидуально и исключительно по реквизитам ИИН без раскрытия иных личных данных состоящих в списке. Доступа ко всему списку у субъектов игорного бизнеса не будет.

«Обращаем внимание, что заявление должно подаваться самим желающим ограничить свое участие в азартных играх и пари, самостоятельно с использованием персонального ЭЦП. Не допускается подача заявления третьими лицами», - указано в распространенной информации.

В министерстве добавили, что для удобства пользователей совместно с АО «Национальные информационные технологии» разработана подробная видеоинструкция, которая доступна по ссылке и на интернет-ресурсе МТС по ссылке https://youtube.com/shorts/bL4fCXvb-II?feature=share.

Вместе с тем, наряду с новой цифровой услугой у граждан и резидентов РК сохраняется возможность подачи письменного заявления (в бумажной форме) о самоограничении от участия в азартных играх и пари собственноручно на местах через организаторов игорного бизнеса согласно статье 15-1 Закона.

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