Услуги салонов красоты ощутимо подорожали в Казахстане

Услуги парикмахеров и салонов красоты подорожали в Казахстане на 17% за год. Мужская стрижка обойдется на 22% дороже, чем годом ранее, женская – на 16%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на energyprom.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Отмечается, что объем услуг, предоставленных парикмахерскими и салонами красоты, за январь-сентябрь текущего года составил 24,5 млрд тенге. Это на 10,3% больше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем временем объем услуг в секторе в сельской местности вырос за год на 18,1%, но лишь до 1,5 млрд тенге.

Услуги парикмахерских и салонов красоты по итогам ноября текущего года подорожали на 1,8% за месяц. Это один из самых высоких показателей в последнее время.

Эксперты предполагают, что в текущем декабре, когда отмечаются новогодние корпоративы и прочие праздники, будет зафиксирован очередной антирекорд, который также негативно повлияет на годовые показатели.

«По сравнению с ноябрем прошлого года удорожание услуг парикмахерских и салонов красоты достигло сразу 17%. В региональном разрезе годовой рост цен в секторе варьируется от 3,1% в Западно-Казахстанской области до 33,7% в Туркестанской. Заметное удорожание также было отмечено в Павлодарской, Карагандинской и Атырауской областях», – отмечают эксперты.

В частности, сильнее всего – сразу на 21,5% – за год подорожала мужская стрижка, в то время как женская стрижка выросла в цене на 16%.

Маникюр и педикюр стали дороже за год на 18,8% и 10,5% соответственно, эпиляция – на 8,6%.