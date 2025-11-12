Устранить асимметрию банковских рисков
Даурен Салимбаев, заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка
Необходимость реформирования системы урегулирования неплатежеспособных банков в Казахстане стала очевидной после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Тогда крах Lehman Brothers и целого ряда крупных банков в США и странах Европы привел к беспрецедентному объему государственной поддержки. Правительства были вынуждены тратить миллиарды долларов на спасение частных финансовых институтов, чтобы не допустить коллапса всей финансовой системы.