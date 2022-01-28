Утильсбор на сельхозтехнику приводит к удорожанию продуктов питания – эксперт

Экономика
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Фото: Kazpravda.kz
Утилизационный сбор на сельхозтехнику приводит к удорожанию продуктов питания. Такое мнение высказал член правления Мясного союза Казахстана Максут Бактибаев, сообщает Kazpravda.kz.   

По словам экспертов, на самом деле с утилизацией сельхозтехники в нашей стране проблем не было и нет.

Нигде в полях не ржавеют остовы старых комбайнов, тракторов и другой техники. Ее без всяких проблем крестьяне сдают на металлолом. Фермерам даже выгодно сбыть старую технику частным сборщикам металла, чтобы получить за металлолом хоть какие-то деньги, чем «приз­рачный» сертификат. Поэтому воп­рос с организацией утильсбора надуманный, искусственный.

– В схеме утильсбора были задействованы два бенефициара: «Оператор РОП» и так называемые «отечественные» производители сельхозтехники. Если я, допус­тим, купил трактор, собранный в Казахстане, то утильсбор возмещается предприятию, его собравшему. Таким образом, этот завод получает конкурентное преимущество. Если же я купил трактор, собранный за рубежом, утильсбор остается «Оператору РОП», – приводит другой пример Максут Бактибаев.

По его словам, покупатели поставлены в такие условия, когда им финансово невыгодно приоб­ретение других марок (не собираемых в Казахстане). А это уже неконкурентная и регрессивная норма. Более того, на самом деле сбор препятствует реальному развитию машиностроения в Казахстане.

Так, отрасль сельского хозяйст­ва в Казахстане генерирует 7 трлн тенге ежегодно. Это объем произведенной продукции АПК. Из них 500 млрд тенге ежегодно тратятся на запасные части, расходные материалы, приспособления в виде плугов, борон. При этом 90% этой продукции приобретается за рубежом. Но ведь это «простейшее железо» Казахстан может производить и сам!

– Дайте нашим людям возможность заработать. Машинострое­ние, импортозамещение нужно начинать именно с этих прос­тейших вещей. Чем привозить комп­лект сошников из России или гайки, шурупы для трактора, будет дешевле купить их здесь. Ведь необходимый металл в Казахстане производится, – уверен Максут Бактибаев. – Если не делаем простейшие вещи, то куда нам до выпуска комбайнов? Для организации их реального произ­водства требуется минимум 15 лет. Пока же в стране для этого нет ни кадров, ни компетенций, ни технологий. Все это знают, но закрывают глаза, в том числе и на то, что техника, якобы выпущенная в Казахстане, фактически является иностранной.

По его убеждению, государство помогает только ограниченному числу компаний, которые привозят готовую агротехнику из-за рубежа, в лучшем случае собирают ее здесь «под отвертку» и клеят ярлык «Сделано в Казахстане». Более того, сборщикам иностранной техники отменили оплату НДС, таможенных пошлин, то есть дали возможность получать сверхприбыли. В результате бюджет не получает налоги, а фермеры переплачивают за якобы казахстанскую технику.

– Однако законы экономики никто не отменял. Получается, мы занимаемся имитацией произ­водства сельхозтехники, а на самом деле отрасль не развивается, – констатирует эксперт.

Кроме того, нельзя развивать машиностроение, вставляя палки в колеса АПК, уверен он.

– Утильсбор на сельхозтехнику приводит к удорожанию продуктов питания, – заявил Максут Бактибаев. – В каждой булке хлеба, литре молока есть утильсбор. Вместо того, чтобы сдерживать цены на сельхозпродукцию, Правительство поддерживает непосильные ставки утильсбора в ущерб не только десяткам тысяч фермеров, но и каждому покупателю продуктов.

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