Утопающее стадо коров и табун лошадей спасли из реки в Актюбинской области
2940
Из-за поднявшегося уровня воды в реке Уил стадо коров и табун лошадей остались в воде, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Диапазон".
110 коров и бычков, 12 лошадей остались в реке Уил в Темирском районе. На берег их пришлось вытаскивать спасателям.
"Сообщение о том, что в 6 километрах от округа Алтыкарасу Темирского района в реке остался скот КХ "Даулет" на телефон 112 поступило 10 марта. Туда выехали 8 спасателей с моторной лодкой и 2 машины. Весь скот спасли. Часть бычков перевозили в лодке, остальных перегнали", - рассказали в ДЧС Актюбинской области.