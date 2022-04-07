На рассмотрение депутатов Мажилиса Парламента РК внесли проект закона «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы», которым на дальнейшее укрепление силовых структур предусмотрено 437 млрд тенге, в том числе на увеличение оплаты труда и численности сотрудников силовых органов – 92 млрд тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметила вице-министр финансов Татьяна Савельева, в рамках уточнения бюджета на повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур дополнительно предусмотрено 441 млрд тенге.

«Данные расходы будут направлены на устранение последствий январских событий и выплату компенсации на общую сумму 4,1 млрд тенге. Данные расходы будут направлены на ремонт и восстановление пострадавшей техники, зданий. В настоящее время семьям погибших сотрудников уже выплачены необходимые пособия и компенсация. На дальнейшее укрепление силовых структур предусмотрено 437 млрд тенге, том числе на увеличение оплаты труда и численности сотрудников силовых органов – 92 млрд тенге. Оплата труда в среднем увеличена от 20 до 40% для сотрудников и военнослужащих спецподразделений всех силовых органов», – сообщила вице-министр.

Также, по ее словам, планируется увеличение численности спецподразделений МВД, Нацгвардии и Минобороны с оснащением специальными транспортными средствами. На пополнение материально-технической базы выделяется 91 млрд тенге, в том числе на парк военно-транспортной авиации – 15,5 млрд тенге.

Данные меры, заявила Татьяна Савельева, будут способствовать повышению уровня общественной безопасности и оперативному реагированию на кризисные ситуации.

Фото: ДП СКО