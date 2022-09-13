Фото: Kazpravda.kz
Международное сотрудничество , Транспорт
Увеличивается количество авиарейсов между Казахстаном и Румынией

Состоялась встреча вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Алмаза Идырысова с Государственным секретарем Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Богданом Миндреску, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Во встрече также приняли участие председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, Генеральный директор управления гражданской авиации Румынии Николь Стойка и Генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Каталин Раду.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества в области воздушного, автомобильного, железнодорожного и морского транспорта и выразили свою готовность в дальнейшем развитии сотрудничества по всем видам транспорта, а также договорились создать экспертные рабочие группы по затронутым вопросам.

Председателем Комитета гражданской авиации Ластаевым и Государственным секретарем Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Миндреску был подписан Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Казахстана и Румынии.

Согласно Меморандуму авиакомпании обеих стран получили право выполнять 14 рейсов в неделю (7 пассажирских и 7 грузовых) между двумя странами с каждой стороны на любом типе ВС.

Также в рамках режима «открытого неба» казахстанская сторона предложила румынской стороне выполнять полеты в Казахстан с использованием 5 степени «свободы воздуха».

Так, в начале 2020 года румынская авиакомпания «Blue Air» планировала начать полеты по маршруту Бухарест – Нур-Султан. Однако, в связи с распространением коронавирусной инфекции, сроки открытия рейса по маршруту Бухарест – Нур-Султан были перенесены на неопределенный срок, пояснили в МИИР.

Вместе с тем, Генеральным директором Управления гражданской авиации Румынии Стойка и Генеральным директором АО «Авиационная администрация Казахстна» Раду подписано Соглашение о техническом сотрудничестве.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по запуску прямых регулярных рейсов между Казахстаном и Румынией, добавили в ведомстве.

 

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