Air Astana и FlyArystan по итогам проверок привлекли к административной ответственности

В рамках работы по вопросам обеспечения авиатопливом сотрудники Минтранспорта установили факты представления АО «Air Astana» и АО «FlyArystan» искаженных данных по объему авиатоплива, сообщает Kazpravda.kz

В соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях к указанным авиакомпаниям были применены меры административного характера в виде штрафа в размере 100 МРП в отношении каждой из них.

Кроме того, в Департаменте АЗРК РК по ЗКО завершилось расследование в отношении ТОО «Международный аэропорт «Орал».

По итогам расследования в действиях ТОО «Международный аэропорт «Орал» выявили признаки злоупотребления доминирующим положением при реализации авиатоплива.

«Было установлено, что ТОО при реализации авиатоплива применяло различные цены, без наличия объективных и экономически обоснованных причин, злоупотребляя своим доминирующим положением на рынке. Расследование показало, что в один и тот же период отдельные компании приобретали авиатопливо по более низким ценам по сравнению с другими участниками рынка. По указанным фактам департаментом в адрес ТОО «Международный аэропорт «Орал» вынесено уведомление о наличии признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции», – проинформировали в АЗРК.

Там же добавили, что уведомление департамента исполнено, предприятие приняло меры по устранению выявленных нарушений.