Уверения городских властей о стопроцентной готовности к зиме не выдержали испытания морозами.

Общество
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Любовь Доброта, Шымкент

Стоило температуре воздуха уйти в глубокий для юга минус, как система водоснабжения во многих многоэтажных домах и в частном секторе вышла из строя. Телефоны диспетчерской аварийной службы водоканала раскалились от звонков горожан. Чтобы записать все вызовы и принять заявки, ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» пришлось в срочном порядке увеличить чис­ло сотрудников диспетчерской с трех до десяти человек.

За первые три дня морозов здесь приняли около 950 заявок, больше половины из которых поступили от жителей многоэтажных домов. Практически все звонившие жаловались на то, что замерзли трубы и в кране нет воды.

Заместитель генерального директора ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» Бекжан Ешимбетов рассказывает, что пришлось также срочно увеличивать чис­ло аварийных бригад с 15 до 25. На помощь тем, кто остался без воды, отправили специалистов из других служб, лишь бы максимально быстро устранить проблему.

В водоканале массовое замерзание труб и водомерных узлов в частных домах и квартирах при работающих без перебоя центральных магистральных линиях объясняют неготовностью водопроводных систем к работе в зимний период. Жильцы домов не позаботились о том, чтобы привести в порядок подвалы, остеклить окна в подъез­дах, установить двери, утеплить водопроводные трубы. Между тем осенью районные акиматы города успешно отрапортовали о готовности буквально каждого дома к зиме.

Как следствие, тысячи горожан в морозы остались на время без воды, а водоснабжающей организации пришлось отвлекать силы и средства, затрачивать дополнительные ресурсы на то, чтобы как можно скорее возобновить ее подачу. Где-то достаточно было отогреть слегка промерзшую трубу и за полчаса восстановить подачу, а где-то приходилось устранять аварийную ситуацию целый день.

– Во многих домах были большие проблемы с подвальными и чердачными помещениями – везде сквозняки и отсутствие утепления, – рассказывает руководитель Енбекшинского районного водоканала Мурат Оспанов. – Жители не организованы, многие беспечно отнеслись к предупреждениям о надвигающихся холодах. В результате после сильного похолодания замерзли внутридомовые сети. Наши работники круглосуточно работали для того, чтобы помочь потребителям и дать им воду. На­деемся, этот урок научит горожан более ответственно подходить к утеплению жилых помещений, а акиматам – строже оценивать степень готовности дома к зиме.

Правила пользования системой водоснабжения и водо­отведения в населенных пунктах определяют границу раздела зоны ответственности между поставщиком коммунальных услуг и их потребителем по наружной стене высотного дома. Следовательно, все коммуникации, которые расположены за этой стеной, в подвале или подъезде дома, к водоканалу не имеют никакого отношения.

– Это уже зона ответственности потребителей, ОСИ, местных исполнительных органов, контро­лирующих и курирующих ход подготовки к зиме, – комментирует ситуацию заместитель генерального директора ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» Бекжан Ешимбетов. – Утеплять трубы, закрывать подвальные помещения, остеклять оконные проемы на лестничных площадках или латать кровлю в обязанности поставщика услуг не входит. В частном секторе точно так же есть граница раздела. От водомерного узла и до дома – это сеть абонента, и он отвечает за ее состояние.

Были случаи, когда жители домов, в которых специалис­ты водоканала восстановили подачу воды, на утро снова обращались с той же проблемой. И так на протяжении нескольких дней подряд. Люди, обрадовавшись появившейся воде, напрочь игнорировали советы специалистов, показывавших, в чем конкретно проблема, объяснявших и даже просивших срочно принять меры, иначе ситуация повторится при понижении температуры.

К примеру, жители дома, расположенного в самом центре города по улице Алимбетова, 45-б, четыре дня подряд начинали утро со звонков в диспетчерскую службу. Большой пятиэтажный дом оказался абсолютно не готов к зиме. Сквозняки, гуляющие в подвале и подъездах, не закрывающиеся входные двери стали причиной того, что трубы перемерзли во всех квартирах. Рабочим пришлось обходить поквартирно весь дом, чтобы отогреть каждую трубу и подать воду. Приглашали даже представителя районного акимата, чтобы показать, в каком виде дом вошел в зиму. Но никто не спешил здесь навести порядок.

После того как трубы перемерз­ли в четвертый раз, ответственные специалисты водоканала вынуждены были проинформировать акима района и заместителя акима города, курирующего городское жилищно-коммунальное хозяйство и отвечающего за подготовку к зиме. Только после этого жители начали шевелиться – покупать утеплитель и остек­лять окна в подъезде. После этого вызовов по данному адресу больше не было.

Вот наглядный пример того, насколько важно готовить дом к зиме заранее. К сожалению, далеко не единственный.

– В доме по улице Айбергенова, 1-б над устранением аварийной ситуации ремонтная бригада работала с утра и до трех часов ночи, – рассказывает начальник эксплуатационного участка Максат Батырханов. – И так в течение трех дней. Это настоящий проходной двор, здесь 80% квартир являются съемными. Двери не закрываются, в подъездах нет стекол. Ночью температура доходила до -25 градусов, еще и сквозняки добавляли холода. Мы просили жильцов утеплить подъезды, даже своими силами закрыли фанерой часть отсутствующих стекол. Никому ничего не нужно!

Примерно та же история в доме по улице Казыбек-би, 29, расположенном в центре города, по соседству с районным акиматом. Особенность конструкции водопровода в доме состоит в том, что трубы заходят в квартиры через чердак. А кровля дома частично порушена, нет шифера. Трубы, естественно, не утеплены. Сотрудники водоканала даже видео сняли и отправили в акимат, чтобы показать, почему в этом доме разморожена система водоснабжения. Да и как избежать замерзания воды в трубе, если при минус 25 сеть, по сути, находится под открытым небом?!

Настоящий фронт работ по спасению потребителей развернулся и в частном секторе. Аварийные бригады работали на подворье, в подвалах и домах жителей, раскапывали водопроводы, производили замену узлов и деталей. И все это – бесплатно для потребителей, за счет внутренних резервов предприятия, хотя такие расходы не заложены в тарифную смету. В водоканале вошли в положение людей, оказавшихся в сложной ситуации, и не стали на этот раз выставлять счета.

– Внешние сети и узлы у многих жителей вообще не были утеплены, – говорит начальник Аль-Фарабийского районного водоканала Ержан Жанысбаев. – Либо находились очень неглубоко в земле, что и привело к замерзанию. Предупреждения о приближающихся холодах многие проигнорировали. Простые рекомендации, следование которым помогло бы избежать аварийных ситуаций, также не были приняты во внимание. Как результат – понадобились значительные человеческие усилия и материальные ресурсы, чтобы реанимировать систему водоснабжения.

Руководитель управления энергетики и развития инфраструктуры Максат Ерденбеков признает, что факты перемерзания труб в системе водоснабжения «имеют место быть». По его словам, с такой ситуацией столкнулись оба городских водоканала. Но город, по его утверждению, к зиме готов.

– В подвалах оказались незакрытыми отверстия для отдушин, и трубы перемерзли, – комментирует ситуацию Максат Ерденбеков. – Также были трубы, которые проходят по крыше зданий, соответственно, они там замерзали. Были такие единичные случаи, массового замерзания по основным сетям, к счастью, не было. Просто нужно подвалы утеплять, с крыш трубы убирать. Это уже вопрос к ОСИ, компаниям, обслуживающим дома. Мы к зиме готовы на сто процентов, паспорта готовности есть. Мы же не виноваты, что в каком-то доме двери в подвал открыты? Таких морозов никто не ожидал, и, соответственно, когда двери открыты в подвалах, отдушины открыты, кровля открыта, конечно, все будет замерзать. Эти же трубы имеют диаметр 20 мм, они местами подмораживались, где было холодно. Надо вовремя закрывать подвалы, отдушины – и тогда ничего перемерзать не будет.

#лед #холод

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