Уверения городских властей о стопроцентной готовности к зиме не выдержали испытания морозами.
5
Любовь Доброта, Шымкент
Стоило температуре воздуха уйти в глубокий для юга минус, как система водоснабжения во многих многоэтажных домах и в частном секторе вышла из строя. Телефоны диспетчерской аварийной службы водоканала раскалились от звонков горожан. Чтобы записать все вызовы и принять заявки, ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» пришлось в срочном порядке увеличить число сотрудников диспетчерской с трех до десяти человек.