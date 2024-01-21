Уже на 10 участках автодорог ограничено движение

На автодорогах республиканского значения задействовано 289 единиц техники и 460 человек, передает Kazpravda.kz

Фото: Устинка

Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 10 участках автодорог республиканского значения в четырех областях, сообщает КазАвтоЖол.

Актюбинская область - 2 участка:

1. "Актобе-Атырау-Астрахань" км. 255-330, уч. с. Карауылкелды-гр.Атырауской обл. - 75 км.

2. "Актобе-Атырау-Астрахань"км. 185-255, уч. п.Шубаркудук-с. Карауылкелды. – 70 км. (метель, ограничение видимости)

Жамбылская область - 1 участок:

1. «Алматы-Ташкент-Термез» км. 159-238, уч. с.Кенен - с.Кайнар. (движение осуществляется через старый перевал Кордай) - 79 км. (дождь со снегом, ветер, туман, ограничение видимости).

Область Жетысу – 1 участок:

1. «Ушарал-Достык» км. 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км. (туман, ограничение видимости).

Западно-Казахстанская область – 6 участков:

1. «Уральск-Таскала-гр.РФ» км. 4-104, уч. г.Уральск-гр.РФ – 100 км.

2. «Атырау-Уральск» 375-492 км уч. п.Чапаево-г.Уральск. – 117км.

3. «Чапаево-Жалпактал-Казталовка» км. 0-213 уч. п.Чапаево-п.Казталовка. – 213 км.

4. «Казталовка-Жанибек-гр.РФ» км. 0-158 уч. п.Казталовка-п.Жанибек. – 158км.

5. «Подстепное-Федоровка гр. РФ» км. 0-36 уч. п. Подстепное-п. Федоровка – 36 км. (ветер, метель, ограничение видимости, дождь при минусовой температуре).

6.«Самара-Шымкент» км. 195-246, уч. гр.РФ-г.Уральск. – 51 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Российской Федерации).

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 289 единиц техники и 460 человек.