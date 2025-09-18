Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста

Кино
261
Дана Аменова
специальный корреспондент

Новая отечественная кинокартина ненавязчиво приводит зрителей к размышлениям о балансе между семейным долгом и личным счастьем

Фото: кадры из фильма

Казахстанская комедия с элементами мелодрамы «Жас емес жұбайлар» («Немолодые супруги») недавно вышла на широкие экраны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Новый продюсерский проект популярного казахстанского певца Серика Ибрагимова, снятый режиссером Дарханом Саркеновым, заслуживает внимания не только как легкое развлекательное кино, но и как художественное произведение, поднимающее актуальные вопросы о любви, одиночестве, эйджизме и переосмыслении жизненных ценностей в зрелом возрасте.

Фильм рассказывает историю героев старшего поколения, которые понимают, что крепкие отношения не имеют срока годности.

О чем фильм? 

В центре внимания – Сабыржан, мужчина, чья жизнь после смерти жены сосредоточилась на воспитании детей. Он, как многие представители старшего поколения казахстанцев, посвятил себя семье, искренне полагая, что это и есть счастье. Но когда дети выросли и покинули дом многодетный отец столкнулся с неожиданной пустотой. Одиночество, тишина и отсутствие привычной заботы спровоцировали глубокий внутренний кризис. С горечью ему приходиться осознавать что, растворившись в заботе о других, он потерял себя. Встреча с бывшей одноклассницей в этот непростой период становится для Сабыржана символом надежды на новое счастье и вторым шансом обрести любовь спустя долгие годы.

Когда наступает возраст счастья? 

Безусловно, «Жас емес жұбайлар» стоит посмотреть ради великолепной игры исполнителя главной роли Куандыка Шакиржанова. Его талант и харизма делают картину по-настоящему сильной и эмоциональной. Актер продемонстрировал невероятную глубину и нюансированность в образе простого строителя, показавшего от растерянности и неуверенности до мужества и решимости в разных ситуациях.

Однако  вместе с тем, параллельно фильм страдает от некоторого дисбаланса в развитии персонажей и, возможно, от излишне «мужского» взгляда на семейные отношения. Несмотря на название, намекающее на романтическую историю, «Жас емес жұбайлар» оказывается удивительно «мужским» кино. Главная героиня Жания, которую сыграла Гульмира Дайрабаева, несмотря на все старания, так и не выходит из тени своего экранного партнера.

Кроме того, помимо любовной линии отдельное внимание здесь уделяется непростым семейным конфликтам, раскрывающим психологические портреты персонажей. 

Родственные переживания вместе с опытными коллегами отыграли Алишер Бурханов, Медина Жалгасова и Акерке Назарбекова, Гайни Кукатова, Сабира Жараскызы и Аслан Сапаргалиев. По сюжету, дочери изначально не одобряют отношения главного героя, в то время сын поддерживает его, подбадривая фразой «полный газ». Эта сцена подчеркивает, как важна поддержка близких в моменты принятия нестандартных решений. Отдельного внимания заслуживает камео певца Серика Ибрагимова, который появляется на свадьбе. Символично, что его песни звучат из колонки «Алиса».

Юмор в картине не примитивен, а служит тонким инструментом: он разряжает напряжение и подчеркивает человечность персонажей. Даже попугаи здесь не просто фон, а часть этой игры смыслов.

Как оказалось, что «Жас емес жұбайлар» – это нечто большее, чем просто бытовая легкая комедия, стирающая привичные границы о ментальных установках. Забавные ситуации, узнаваемые бытовые проблемы, остроумные диалоги – все это, безусловно, способно подарить зрителям приятный вечер.

Любовь вне времени и стереотипов

В новом проекте кинематографисты смело исследуют тонкую грань между семейным долгом и личным счастьем. История Сабыржана – яркое напоминание о том, чрезмерная забота о близких людях может обернуться упущенными возможностями.
Фильм не осуждает такой образ жизни, но акцентирует внимание зрителя на необходимости баланса между самоотдачей и собственными потребностями.

Впрочем, картина ярко иллюстрирует, что истинная любовь не подчиняется возрасту, и на протяжении всего жизненного пути  необходима поддержка и понимание близких людей. Хотя с годами взгляды на жизнь могут трансформироваться, фундаментальная потребность в любви, общении и заботе никуда не исчезает. Именно в этот период новые отношения могут подарить вдохновение и стать мощным стимулом для личного развития. 

Одновременно «Жас емес жұбайлар» затрагивает тему стереотипов, связанных с поздними браками и показывает, как общественное мнение может оказывать давление на пути к счастью. История Сабыржана и Жании преподносится как пример того, что личное счастье должно цениться выше мнения окружающих.

За фасадом легкой комедии стоит мощный посыл о том, что никогда не поздно начать жить заново, найти свою вторую половинку и наслаждаться каждым моментом жизни. Недавно вышедший в прокат фильм рекомендуется к просмотру тем, кто не боится глубоких рефлексий. Незаметно повествование с незамысловатым сюжетом переходит в глубокое философские размышление о способах преодоления возрастного кризиса. Такие метаморфозы вызывают у зрителей желание улыбаться, сопереживать и, главное, верить в то, что настоящая любовь действительно не знает границ.

К слову,  в основу киноленты легла реальная история, причем в финале показаны кадры с прототипом героя, принимающим от детей поздравления в день свадьбы.

