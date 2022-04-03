Уже в трех районах Западно-Казахстанской области объявлен режим ЧС. Паводковые воды разрушили несколько дорог районного значения, подтоплены дома и социальные объекты, жители ряда сел эвакуированы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации РГП «Казгидромет» объем снега, выпавший в эту зиму в регионе, на 40% превышает среднегодовой показатель.

Повышение температуры, дождь и обильное снеготаяние привели к тому, что 28 марта талая вода с полей пошла в село Шалгын Каратобинского района, что привело к затоплению и повреждению одного из зданий школы, расположенной на окраине села. Учреждение образования размещалось в двух приспособленных саманных зданиях, построенных в 1988 году.

Вечером 31 марта местная река Шиели вышла из береговых краев, создав угрозу подтопления жилых домов населенного пункта. Из 45 домов селе Шалгын подтоплено 29 домов, школа и фельдшерско-акушерский пункт. Погибло 45 голов МРС.

Уровень воды в подтопленных строениях достигал 60 см, на данный момент он спал до 5 см.

Из 190 жителей села эвакуировали 96 человек, в том числе 50 детей в село Косколь (центр сельского округа) и город Уральск.

Проведены работы по отведению воды, ликвидации заторных явлений. Ориентировочная длина затора льда составляла 700 м, ширина – до 80 м. Обустроены 12 защитных валов длиной около 60 м. Департамент полиции ЗКО организовал патрулирование и охрану домов, чтобы не допустить мародерства.

Развернут медицинский пункт, оказывается медицинская и психологическая помощь населению, где несут службу 8 человек. Жителям доставляются питание и теплая одежда по мере необходимости.

«Мы побеседовали с населением. Старожилы говорят, что такой воды они не припомнят,– отметил аким области Гали Искалиев на брифинге вечером 1 апреля после облета пострадавших территорий. – То есть, на самом деле, это природное явление, которое сложно спрогнозировать и предотвратить. Поэтому население с пониманием отнеслось к ситуации. Мы убедили жителей максимально передислоцироваться, чтобы в селе остались только мужчины, которые смотрели бы за домашними животными и имуществом. По просьбе учителей 37 учеников Шалгынской школы не будут прерывать учебу.

Утром 31 марта в Каракольском сельском округе Каратобинского района в двух км от села Актайсай вода перелила грунтовую дорогу районного значения Каратобе – Караколь. К вечеру этого дня дорожное полотно размыло, вода разрушила водопропускное бетонное сооружение.

Пострадали от талых вод и несколько дорог в Чингирлауском районе. На 31 марта между селом Сегизсай и райцентром в девяти местах была размыта автодорога Чингирлау – Акшат – Сегизсай. Ширина размывов – до 2 метров, длина – 8 метров, глубина – до 1,5 метра.

Нет сообщения и с селом Алмаз Чингирлауского района. Паводком разрушен мост. Из-за подтопления талыми водами частично разрушена хозяйственная постройка, где погибло 15 голов МРС.

Из-за размыва перекрыты районные дороги Шынгырлау – Шоктыбай и Шынгырлау – Талдысай, разрушена земляная насыпь у села Кайынды, воду отводят и откачивают в ряде сел района.

В Бурлинском районе за пять минут до полуночи 1 апреля поступило сообщение о подтоплении 12 домов в микрорайоне Кызылтал города Аксай. В здание школы эвакуировано 8 человек, из них 4 детей, остальные – разместились у родственников.

Ночью 3 апреля уровень воды в реке Шынгырлау поднялся до 694 см и практически достиг критической отметки (700 см), из-за чего в селе Бактаарал Бурлинского района, где проживают 50 человек, создалась угроза затопления жилых домов, но затопления не допущены.

Переливы дорог зарегистрированы в Теректинском и Жанибекском районах, причем в последнем 2 апреля подтопило 64 дома в селах Жаксыбай и Таловка.

«Надеемся, что в ближайшие дни вода спадет. При облете видели, что большой воды нет. Считаю, что через два-три дня ситуация стабилизируется. Жители смогут вернуться в свои дома. Создана специальная комиссия, которая оценит ущерб и будет выносить решение по поддержке пострадавших. Восстановительные работы начнутся сразу же после спада уровня талой воды. Пользуясь случаем, обращаюсь к нашим предпринимателям с просьбой помочь, кто чем может. Это общее дело всех неравнодушных», – сказал аким ЗКО на брифинге.

Согласно оперативной сводке по паводковой ситуации на территории области по состоянию на 07:00 часа 3 апреля, предоставленной ДЧС ЗКО, произошли 2 перелива на автодороге республиканского значения, 1 – на автодороге областного значения, переливы за сутки прекратились. Более суток регистрировались 2 перелива на автодороге местного значения. Размыты 5 дорог районного значения. За 2 апреля размывов не зарегистрировано.

На данный момент в пяти районах задействованы силы и средства ДЧС ЗКО и Мангистауской области, Пограничной службы КНБ, полицейские, всего 267 человек, 51 единица техники и 6 плавсредств. Ведется откачка воды 13 мотопомпами. На разрушенных дорогах установлены знаки безопасности, ответственные лица дежурят здесь круглосуточно.

2 апреля проведен аэровизуальный облет территории Теректинского, Бурлинского и Сырымского районов с участием представителей МЧС.

В связи с ухудшением паводковой обстановки в области, а также для проведения аварийно-спасательных, неотложных и противопаводковых работ, прибывшие по распоряжению руководства МЧС мобильные спасательные группы из Мангистауской области направлены в Таскалинский, Сырымский и Каратобинский районы.

Согласно прогнозу погоды на 3 апреля по области днем ожидается повышение температуры воздуха до 17-22 тепла, местами – дождь. Объявлено штормовое предупреждение. До 6 апреля в связи с прогнозом дальнейшего повышения температур воздуха в бассейнах рек области ожидаются интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых проявлений, подъемы уровней воды на реках.