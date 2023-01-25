Ужесточить наказание за лжетерроризм планируют в Казахстане

В 2022 году в Казахстане возбуждено 181 уголовное дело за заведомо ложные сообщения об актах терроризма, осуждено 25 лиц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Фото: polisia.kz

Генпрокуратура совместно с правоохранительными органами (Комитет национальной безопасности, Антитеррористический центр КНБ, Агентство по финансовому мониторингу и Министерство внутренних дел) продолжает работу по противодействию лжетерроризму.

Как сообщили в ГП, в 2022 году число ложных сообщений об актах терроризма увеличилось. Возбуждено 181 уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса.

«Как правило, проверка указанных фактов отнимают много времени и ресурсов. На место происшествия выезжают полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой помощи, следственно-оперативные группы. Нарушается нормальный режим работы предприятий.

Это влечет значительное отвлечение сил и средств, проверяемые коммерческие предприятия несут многомиллионные убытки, не исключено, что ложные сообщения о теракте могут привести к панике и жертвам при эвакуации людей.

Правоохранительными и специальными органами принимаются меры по установлению авторов таких анонимных сообщений.

В 2022 году уже осуждено 25 лиц», – привели данные в высшем надзорном органе страны.

К примеру, в июле прошедшего года к 1 году и 6 месяцам лишения свободы осужден житель Костанайской области, который из чувства мести к своему соседу, взломав электронную почту, отправил от его имени заведомо ложное сообщение об акте терроризма в 13 объектов городов Астаны и Алматы (торговые центры, аэропорты, банки и другие).

В Алматинской области установлен и доставлен в полицию 13-летний мальчик, который поспорил со сверстниками и по электронной почте отправил сообщения о минировании трех школ. За неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего к ответственности привлечен родитель школьника.

Как показывает практика, преступники действуют не только внутри страны, но и за ее пределами. Чтобы оперативно обмениваться с иностранными государствами данными в отношении авторов анонимных сообщений в интернет-пространстве при координации Генпрокуратуры Казахстана ведется работа по присоединению к Будапештской конвенции («О компьютерных преступлениях»).

«Также Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается вопрос об усилении уголовной ответственности за лжетерроризм и отнесения данного вида правонарушения к категории «тяжких» (срок лишения до 7 лет)», – сообщили в ведомстве.