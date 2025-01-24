В 2,5 раза увеличат штат органов опеки в Казахстане

Общество,Госуслуги
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Решение направлено на улучшение защиты прав детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках принятого в декабре 2024 года закона по вопросам госнаград, образования и защиты прав ребенка планируется увеличение штата органов опеки и попечительства в 2,5 раза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

Как пояснили в госоргане, решение направлено на улучшение защиты прав детей и усиление работы системы опеки.

Впервые на законодательном уровне закреплен норматив штатной численности органов опеки — один специалист на 5 тыс. детей.

«Сегодня количество сотрудников районных органов опеки увеличено с 303 до 692 человек. В 2025 году этот показатель планируется существенно расширить, что позволит повысить доступность помощи для детей и их семей, а также улучшить качество работы органов опеки. Новая штатная норма является уникальной для Казахстана и соответствует международным стандартам. Каждый специалист теперь сможет более эффективно работать с детьми и их семьями, предоставляя необходимую поддержку», —  отметил министр Гани Бейсембаев.

Комитет по охране прав детей Минпросвещения с детским омбудсменом разрабатывают методические рекомендации для повышения эффективности деятельности органов опеки.

#дети #защита #опека #штатная численность

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