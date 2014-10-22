В 2015 году будет отмечаться 550 лет казахской государственности – Президент Президент 804 Айнур Курамысова

В 2015 году будет отмечаться 550 лет казахской государственности. Об этом сказал Президент Нурсултан Назарбаев во время встречи с активом Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"В следующем году страна будет отмечать 550-летие казахской государственности. Керей и Жанибек в 1465 году создали первое ханство, и государственность казахов ведет историю с тех времен. Возможно, оно не было государством в современном понимании этого термина в нынешних границах, с такой известностью и авторитетом во всем мире. Но это можно сказать и про все другие государства той эпохи. Важно, что тогда была заложена основа, и мы – продолжатели великих дел наших предков", – сказал Глава государства.



Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что независимость Казахстана является константой, ее сохранение – священный долг каждого.



"В свое время множество американских индейцев было изгнано со своих мест либо уничтожено различными завоевателями. Одному кинорежиссеру индейского происхождения задали вопрос о том, является ли богатство счастьем. На что он сказал: "Все богатство, которое есть у меня и у других граждан, я отдал бы за один день независимости моего народа". Поэтому всем нам следует ценить нашу независимость", – подчеркнул Президент.



Казахстан, отметил Президент, сохраняет традиции многовековой дружбы, мирного соседства со всеми ближними государствами. Нурсултан Назарбаев призвал беречь эти отношения. "Никто не должен ощущать дискриминации ни при какой ситуации. Если ущемлен один человек, то ущемлен весь Казахстан. Когда философу задали вопрос о том, кто является счастливым человеком, он ответил: "Счастлив тот, кто живет среди счастливых", – сказал Глава государства.



"Если все вокруг будут счастливы, то и мы все будем счастливы. Если же один человек или группа людей будут несчастливы, это несчастье будет распространяться на всех. Хочу, чтобы все помнили: сохранение нашей стабильности и уважения друг к другу – основные принципы нашего развития", – заключил Нурсултан Назарбаев.