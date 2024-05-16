Древние секреты воспитания: ругать, благословляя

Все лучшее – детям

Взять слово «айналайын». О его глубоком смысле и непередаваемом одной фразой значении знают, пожалуй, даже те, кто совсем не владеет казахским языком. Такие примеры свидетельствуют и о невероятном красноречии народа, и о его безграничной любви к детям: казахский язык очень богат на ласковые обращения. Но еще интересней то, что даже наказывать детей за плохое поведение издревле было принято по-особенному.

– «Ей, тұқымың өскір!»; «Ба­қытты болғыр!»; «Өркенің өскір!»; «Намысың молайғыр!» – так ругала нас, провинившихся ребят, моя бабушка, – с улыбкой вспоминает 53-летняя Гульназия Мустапова. – Тогда, слыша ее суровый возглас, мы не придавали значения самим словам, искренне веря, что нас бранят. Только спустя годы, вспоминая детство, я начала понимать, что это были совсем не ругательства, а настоящие бата – благословения: «Пусть твое потомство будет многочис­ленным», «Будь счастливым», «Будь достойным», «Будь богатым». Сколько смысла и добра в этих словах!

Уроженке Алакольсксого райо­на повезло вырасти в многодетной семье, где она – десятый, младший ребенок. Самое активное участие в процессе воспитания принимали представители старшего поколения. Конечно, пережившие невероятно тяжелые времена родители, дедушки и бабушки могли применить в речи и «қарғыс» – проклятия, но не в отношении младших.

– У казахов издревле есть такое понятие, как «сөз құдіреті» – величие произнесенного слова. Наши предки давным-давно знали все о том, что сейчас модно называть детскими травмами, установками, мотивацией, – считает Гульназия Сыдыкбековна. – Ведь детям навсегда запоминаются слова, повторяемые мамой и бабушкой, которые больше всего были рядом.

«Құдай тілеуіңді бергір» – «Пусть Всевышний даст тебе то, чего желаешь»; «Жүзің аппақ болсын» – «Пусть твой лик будет светлым»; «Өсіп – өнгір» – «Пусть твое потомство процветает»; «Көбейгір» – «Пусть потомки будут многочисленны»; «Үй алғыр» – «Чтоб имел свой дом». Читая такие фразы, сложно поверить, что все это – традиционные ругательства, которыми младших наказывают за провинности.

Ведущий научный сотрудник Института языкознания им. А. Байтурсынулы Айгуль Амирбекова рассказывает, что в казахской традиции воспитание детей и молодежи очень важно и олицетворяет ценности семьи и общества. Благодаря высокому авторитету старших в семье, близкой связи между родителями и детьми, основанной на внимании и заботе, действует такой принцип воспитания, как «қас-қабақпен білдіру». Это выражение означает, что старший расстроен плохими действиями ребенка: то есть когда отец хмурится, дети смущаются из-за плохого поведения и пытаются не повторить проступка. Воспитание «қас-қабақпен білдіру», по словам Айгуль Амирбековой, также подразумевает пристальное внимание к детям, их поступкам и развитию.

Кроме того, воспитание час­то осуществляется через использование старшими мудрых пословиц и различных фраз-пожеланий - «алғыс сөздер».

– Алғыс «Құтты болсын!» используется для пожелания удачи или успеха в приобретении нового, – приводит пример языковед. – «Бақытты бол!» выражает желание, чтобы дети были счастливыми и удовлетворенными, а фраза «Көп жаса!» – это доброжелательное пожелание долгой и счастливой жизни. Алғыс «Өркенің өссін!» взрослые используют, чтобы пожелать детям удачи, успеха и благополучия в их усилиях и начинаниях, продемонстрировать поддержку и веру в потенциал ребенка. Эти фразы могут быть использованы в различных ситуациях при воспитании детей, чтобы показать им любовь, заботу и уважение, а также вдохновить их на достижение лучших результатов.

«Черная» и «белая» магия слов

Наряду с этим, продолжает Айгуль Амирбекова, в казахской культуре существуют определенные нормы и слова, которые считаются неприемлемыми или даже наказуемыми в контексте воспитания и общения. Эти нормы могут варьироваться в зависимости от конкретной ситуации.

– Казахский народ передает гнев и негодование проклятия­ми – «қарғыс». Но в народной культуре существуют определенные нормы поведения, которые помогают сдерживать гнев, – говорит она. – Это принципы уважения к старшим, традиции гостеприимства, а также ценнос­ти семьи и общины, которые способствуют укреплению социальных связей и предотвращению конфликтов. Такое воспитание помогает людям учиться управлять своими негативными эмоциями, включая гнев. На эту вполне естественную реакцию человека устойчивых выражений проклятия в казахском, как и в других языках, встречается немало. Согласно толкованиям различных словарей, это «вербальный ритуал», «словесная формула, содержащая пожелание зла в адрес кого- или чего-либо», которая относится к древнейшим устно-речевым жанрам и «основана на убеждении носителей архаического сознания в магической силе слова».

Однако, скорее всего, как раз таки глубокая вера, что такие фразы могут претвориться в жизнь и нанести вред проклинаемому, в большей степени и повлияла на то, что в адрес подрастающего поколения их не произносили. «Арам қатқыр», «Жетпегір», «Жайрағыр» и многие другие подобные выражения обычно несут в себе пожелания гибели.

– Фразы-проклятья – «қарғыс сөздер» – формируются при помощи суффиксов «-ғыр», «-гір», «-қыр», «-кір», – подробно разъяс­няет языковед. – И понимание негативности этих суффиксов используется только в словах проклятия. Но в традиционной культуре иногда при выражении чувства ласки или внутреннего разочарования народ использует через эти суффиксы и слова благодарности. Поэтому в казахском языке они могут звучать как ругательство, ненависть. Но важно понимать, что их значение имеет положительный смысл. Мы должны признать, что этот словообразовательный образец является успешным подходом казахской культуры к воспитанию детей. Так, фраза «Тұқымың жайылғыр» говорит о том, чтобы увеличилась семья, род, династия. «Мың болғыр» означает «делай много, живи долго», «Бай болғыр» – пожелание быть богатым или щедрым. Такие фразы несут хорошее пожелание, даже если они произносятся как проклятие. Причина такого использования заключается в том, чтобы ребенок не хвастался и не был высокомерен в будущем.

Из глубины веков – в небытие?

Такой прекрасный метод еще имеет место в воспитании современных казахстанцев, но все же теряет популярность, считает литературовед, член Союза писателей Казахстана, профессор Серикказы Корабай.

– Это испокон веков сложив­шая­ся традиция, – говорит ученый. – В первую очередь это традиция семейная, потом династийная, далее превратившая­ся в общенародную. И в целом сквернословие в жизни кочевого народа почти не встречалось – во всех жанрах казахского фольклора не было места грубым бранным словам.

Автор десятков литературных и научных сборников Серикказы Корабай – один из видных казахских литературоведов. Он являлся заместителем председателя секции по подготовке серии сборников «Бабалар сөзі» («Слово предков») в ста (!) томах. Они вышли в свет с 2004 по 2012 год, представив всему миру (презентация проходила в Германии) настоящую сокровищницу казахского фольклора всех жанров.

Труды были изданы благодаря академику Сеиту Каскабасову, в то время возглавлявшему Институт литературы и искусства им. М. Ауэзова. Сборники включают в себя уникальный и богатейший материал, собранный буквально по крупицам учеными-фольклористами и востоковедами в экс­педициях по всему Казахстану в XIX–XX веках. 9 томов «Бабалар сөзі» содержат исторические песни, более десятка из них отведены под героический эпос и включают в себя различные сохранившиеся варианты произведений. Так, в книгах представлено 14 вариаций поэмы «Кобланды-батыр».

– В фольклоре никогда не встречаются оскорбления и грубость в сторону детей, – подчеркивает Серикказы Корабай. – Это целый пласт культуры. В восточной литературе, как и в казахской, как таковых бранных слов тоже не встречается.

Если дети натворили что-то очень плохое, к ним могли применить такие слова, как «көргенсіз» – невоспитанный, неучтивый, «жексұрын» – противный, а если проступок был очень серьезным, могли назвать «оңбаған» – бестолковый. Грубыми в адрес детей считались даже выражения «иттің баласы» и «күшік» («щенок»). Однако чаще всего употреблялись те самые фразы-пожелания вроде «Байболғыр-ай», «Тұқымың өскір», «Өркенің өскір» и другие.

– У казахов детей не били, не оскорбляли бранными словами. Конечно, такое встречалось, но не было распространено, – рассказывает Серикказы Сыбанбайулы. – Издревле воспитанием детей у народа занимались дедушки, бабушки и в меньшей степени мамы: они в основном хлопотали по хозяйству, а отцы были задействованы во внешних делах. Благодаря старшему поколению, его терпению и мудрости дети получали прекрасное воспитание. При этом им тоже не разрешали говорить плохие слова.

Выросшие в подобной атмо­сфере дети и сами в будущем перенимают такое поведение. И это было лучшим воспитанием, которое мы, к сожалению, теряем. Не секрет, что сейчас родители ругают детей грубыми и даже матерными словами, которые прочно входят в повседневную жизнь – негативное влияние оказывает в том числе и Интернет.

Все это морально ущемляет подрастающее поколение, считает литературовед, плохо сказывается на характере. Современные бабушки тоже уже утрачивают свою традиционную роль, исконное воспитание уходит в небытие – поколениям не от кого его перенимать.

– В настоящее время традиции сохраняются в основном в аулах, особенно в южных регионах страны. Я считаю, что воспитание и прогресс должны идти параллельно. И основой, стержнем всей жизни должны быть народные традиции и национальные ценности, – заключил Серикказы Корабай.